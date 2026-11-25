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台中市南屯區溝墘里長期缺乏專屬活動場所，里民辦活動只能商借寺廟或民宅，市府自籌7833萬元，於台中特殊教育學校校地興建結合市民活動中心的「台中市區域特教資源中心大樓」，今(25)日舉行開工典禮，預計117年完工。大樓採動線分流設計，1樓供里民使用，2、3樓則開放全市國、高中特教生接受輔導，兼顧校園安全與社區需求。市長盧秀燕出席典禮表示，近年中央推動特教生回歸一般學校資源班就讀，特教學校面臨學生數減少趨勢，但既有的師資與教學經驗仍應充分發揮。市府因此於特教學校內興建區域特教資源中心，未來將開放全台中市國、高中特教生使用，提供升學、就業、性向檢測及諮商等全方位輔導，協助孩子發掘潛能。盧秀燕指出，溝墘里位於南屯人口密集地帶，在里長郭錦興及多位民代積極爭取下，市府參考石岡國小及北屯陳平國小「學校、社區共享大樓」經驗推動本案。民政局長吳世瑋說，活動中心選址涉及特教學校校地，須兼顧校園管理與學生安全，經跨單位多次協調凝聚共識才順利動土。新建大樓為地上3層建築，總樓地板面積約377坪；1樓除設置溝墘里市民活動中心與特教多功能教室，也將原本封閉的校園角落轉化為開放街角廣場，平時可作為長輩關懷據點、防災避難及投開票所使用。2、3樓的區域特教資源中心則規劃諮商室、職能評估室及多功能研習空間，提供安置轉銜與教師研習等支持。民政局強調，全棟採獨立出入口與動線分流，並設有空中花園、性別友善及親子廁所，打造師生與社區居民都能安心使用的友善空間。南屯區長林秋萬表示，活動中心歷經多年規劃與地方爭取，如今終於動土，回應居民長期以來的殷切期待。完工後，里民不必再為舉辦活動四處尋覓場地，可就近參與社區交流、休閒學習及各項活動，不僅讓地方擁有專屬的公共活動空間，也將進一步凝聚鄰里情感，為南屯區增添兼具教育關懷與鄰里活力的幸福新據點。