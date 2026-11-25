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115年地方公職人員選舉將屆，台中地檢署積極查察賄選及各類不法介選案件，截至11月24日止，已受理480件選舉情資，向法院聲請羈押13人，其中11人獲准羈押，另有4件賄選案偵查終結提起公訴，涉及旅遊、餐會、禮品等賄選手法。最高檢察署代理檢察總長徐錫祥今（25日）上午親赴台中地檢署慰勉查察團隊，並增發選舉查察經費，肯定檢方查賄成果。台中地檢署指出，截至11月24日止，受理的480件選舉情資中，以賄選249件最多，其次為選舉賭盤71件、假訊息60件、暴力54件、幽靈人口33件、境外介入選舉7件及其他6件。檢方整合檢察、警察、調查、廉政及移民等機關力量，針對妨害選舉案件展開偵辦，除聲押13人、獲准羈押11人外，另有34人交保。在已偵結起訴的4件賄選案件中，包括以旅遊行程招待選民1件、旅遊賄選兼涉及幽靈人口1件、餐會賄選1件，以及以禮品進行賄選1件，顯示賄選手法不僅限於現金，也包括利益招待及物品贈送等方式。徐錫祥今天由台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村、台中地檢署檢察長洪家原及查察賄選團隊主任檢察官、檢察官陪同，慰勉第一線辦案人員，並增發選舉查察經費，支持檢方持續投入查察工作。徐錫祥肯定台中地檢署查察成果，並要求各主任檢察官發揮領導統合功能，透過經驗傳承、情資共享及分工合作，提升查辦效率。他也特別強調，投票日前是查察選舉不法的關鍵階段，應持續強化情資蒐集，尤其針對現金賄選積極查緝，即時掌握、迅速偵辦，防止不法手段介入選舉，維護選舉公平。