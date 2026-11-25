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達拉斯獨行俠在NBA盃小組賽作客丹佛高原以120：101痛宰金塊，搶下3勝0敗分組龍頭優勢、喜迎並列西區最長的4連勝，讓外界看見這支球隊真正令人畏懼的蛻變。過去達拉斯經歷過核心更迭的陣痛，但如今在19歲超級狀元弗拉格（Cooper Flagg） 帶領下，獨行俠不但找回贏球文化，甚至連以持球單打著稱的資深巨星厄文（Kyrie Irving）都心服口服地公開表態願意「當輔助」，達拉斯球迷期盼已久的完美接班劇本，正在真實上演。過去無論在騎士、塞爾提克或籃網時期，球權分配始終是圍繞在厄文身邊的敏感話題。在親眼見證弗拉格全場轟下24分、6籃板、12助攻且僅1次失誤的宰制級演出後，厄文卻罕見放低姿態說：「看著另一位19歲的天才少年向著巨星之路邁進，我覺得自己可以很好地成為他的輔助。而且我自己在聯盟也已經站穩腳跟，我認為沒多少人能守住我。」面對缺乏護框阻攻手的金塊防線，獨行俠主帥梅伊（Dusty May）巧妙安排由弗拉格持球發動擋拆、讓厄文擔任掩護者，這種極具破壞力的配合直接打穿約基奇（Nikola Jokic）坐鎮的禁區，創造出無數空中接力與底角三分空檔。當一位名人堂級別的頂級單打手願意為19歲新星設掩護、打無球，代表弗拉格已經用實力贏得更衣室的絕對尊重。究竟弗拉格打得多超齡？在個人手感並非最巔峰的情況下，他依舊能一口氣改寫三項歷史級紀錄。首先，這是弗拉格生涯在20歲前第45次單場砍下20分以上，正式超越杜蘭特（Kevin Durant）獨居NBA史上第3，僅次於詹姆斯（LeBron James）與安東尼（Carmelo Anthony），且他在滿20歲前還有7場比賽可以繼續堆高紀錄。其次，弗拉格生涯第2度在青少年時期單場至少繳出「20分、5籃板、12助攻」，成為史上第3位多次達成此壯舉的球員，比肩詹姆斯與唐西奇（Luka Doncic）。此外，這也是他生涯第26場單場至少「20分、5籃板、5助攻」，超越隊史名將馬許本（Jamal Mashburn），躋身獨行俠隊史前十。當超級新星願意分享球權、資深巨星甘願退居輔助，這支攻守兼備的獨行俠，顯然已經準備好在西區掀起更大的風暴。