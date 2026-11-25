有網友近日在Threads分享，原本只是要繳路邊停車費，順手點開桃園市民卡的特約優惠頁面，才發現清單多達253頁，引起不少在地民眾討論。市民卡特約店家涵蓋餐飲、眼鏡、住宿及休閒場館，據點也延伸至桃園以外的全台各地，打破不少民眾過去對市民卡僅能「搭車、借書」的印象。
市府指出，民眾若想了解所在地附近有哪些市民卡特約商店，只要下載桃園市民卡App，開啟手機GPS定位並允許存取位置，即可透過APP的特店優惠地圖，快速查看合作店家及適用優惠資訊。所以，無論是外出用餐、購物或休閒娛樂，隨手打開App，就能讓優惠融入日常消費，享受智慧生活帶來的便利與實惠。
此外，桃園市民卡也結合悠遊卡或一卡通功能，可搭公車、機場捷運、租借YouBike，也能作為桃園市立圖書館借閱證，並搭配國民運動中心及特約運動場館優惠方案使用，省去攜帶多張證件的麻煩。另App內的數位條碼可用於借書及出示特店優惠資格。民眾參與指定市政活動或完成數位任務，還可累積「桃園幣」，兌換超商商品券及特店優惠券。
桃園市府「桃園好店推廣季，好店PICK UP賞」最後一場快閃活動，將於12月5日上午11時至晚間7時在藝文廣場同安親子公園舉行。民眾當天可用市民卡App掃描活動攤位，並到不同參與店家消費，集滿3章即可取得12月15日抽獎資格，頭獎為日本雙人來回機票、還有Apple Watch Series 12及 AirPods Pro 3等大獎。
活動當天，前150名完成問卷、具市民卡App實名或尊榮會員資格且持有悠遊付帳號的民眾，可領取100元悠遊付儲值金。特約店家名單與集章辦法可至桃園市民卡官網查詢。
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此外，桃園市民卡也結合悠遊卡或一卡通功能，可搭公車、機場捷運、租借YouBike，也能作為桃園市立圖書館借閱證，並搭配國民運動中心及特約運動場館優惠方案使用，省去攜帶多張證件的麻煩。另App內的數位條碼可用於借書及出示特店優惠資格。民眾參與指定市政活動或完成數位任務，還可累積「桃園幣」，兌換超商商品券及特店優惠券。
桃園市府「桃園好店推廣季，好店PICK UP賞」最後一場快閃活動，將於12月5日上午11時至晚間7時在藝文廣場同安親子公園舉行。民眾當天可用市民卡App掃描活動攤位，並到不同參與店家消費，集滿3章即可取得12月15日抽獎資格，頭獎為日本雙人來回機票、還有Apple Watch Series 12及 AirPods Pro 3等大獎。
活動當天，前150名完成問卷、具市民卡App實名或尊榮會員資格且持有悠遊付帳號的民眾，可領取100元悠遊付儲值金。特約店家名單與集章辦法可至桃園市民卡官網查詢。