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2026台北市長選戰持續升溫，4年前曾參選台北市長的前立委黃珊珊，近期一舉一動格外受到關注。她先前發文寫下「講完了」，被外界聯想暗酸「蔣完了」，日前又送給民進黨台北市長候選人沈伯洋3本親筆簽名書，接連動作引發政壇揣測。黃珊珊今（25）日再度透過臉書分享人生體悟，政治粉專「脫北者冰狼」也抓住文中關鍵字直呼：「大家懂的。」「做好每一件小事，才是最重要的事。」黃珊珊指出，Shake Shack的創業故事讓她有所感觸，創辦人丹尼・梅爾用經營高級餐廳的態度選食材，重視員工，也在意每一位客人拿到餐點時的感受。她提到，大家常以為，要做出成績，就一定要做一件很大、很厲害、沒有人做過的事，但也許答案沒有那麼複雜，就是把一件看起來很普通的事，好好做好。黃珊珊認為，人生真正的考驗，往往不是那些偶爾才遇到的大事，而是每天不斷重複的小事。該回的電話，有沒有回；答應別人的事，有沒有做到；一份文件送出去以前，有沒有再看一遍；別人說話的時候，有沒有真的在聽；跟家人在一起的時候，有沒有好好陪伴。對此，脫北者冰狼引述黃珊珊的貼文直言，「關鍵字出現，陪伴真的很重要，大家懂的」。網友也紛紛留言表示「真的很有感，說得真好」、「很大很厲害的事=>松機。有沒有真的在聽=>蔣不聽。最後陪伴，全對上了！講完了」、「每天做好3件事就好，沒道理特地矇眼去做5件事」，連醫師杜承哲也留言贊同：「講這些真的很足夠了。」