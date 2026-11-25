我是廣告 請繼續往下閱讀

志工遭持當日通知書傳喚 黃國昌質疑違法

曾要求調查局全面檢討 黃國昌怒問：守法有這麼困難嗎？

選戰進入最後倒數，民眾黨主席黃國昌今（25）日透過臉書揭露，一名民眾黨志工遭調查官持當天發文的證人通知書要求配合調查，不僅待證事由不明，也未依規定提前24小時送達。黃國昌痛批，這種企圖強迫證人配合、踐踏正當法律程序的情況已非首次發生，並透露自己已無償接受該名志工委任，「調查官有任何問題都歡迎直接找我」。黃國昌表示，稍早接到黨內同仁電話，指一名志工焦急地向同仁求助，原來是該名志工早上出門上班後，調查官持今日發文的證人通知書前往其住處，要求將人帶回配合調查，但通知書上記載的應到時間為今日上午8時30分，待證事由也不明。黃國昌指出，依照《刑事訴訟法》第175條規定，傳喚證人的通知書應載明待證事由，並於24小時前送達，因此他已請同仁轉告該名志工，提醒調查官這種拿著通知書就要強行帶走人的行徑違法。他也強調，自己已無償接受該名志工的委任，調查官若有任何問題，都歡迎直接找他。黃國昌指出，這種企圖利用話術強迫證人配合、實則踐踏正當法律程序的情況，早已不是第一次發生。去年他仍在立法院時，就曾接獲檢舉，指調查局未依照法定程序及要件，濫權強迫證人配合，不僅侵害人民基本權利，更造成被傳喚者莫大的心理壓力。黃國昌透露，當時曾請調查局長到黨團辦公室，詢問為何以此種方式辦案，對方承諾將全面檢討、加強教育訓練，相關內容也都有作成會議紀錄，沒想到如今仍發生類似情況。黃國昌最後怒批，「請問調查局，守法有這麼困難嗎？」更質疑，難道為了遂行民進黨政府的政治目的，調查局怎麼違法濫權也在所不惜？