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丹佛金塊今（25）日在NBA盃賽事中以101：120慘敗給達拉斯獨行俠，當家王牌中鋒約基奇（Nikola Jokić）全場攻下18分、11籃板與5助攻，未能率隊延續3連勝氣勢。以這位三屆MVP巨星的頂級標準來看，這無疑是一場低於水準的演出；然而，若因此批評他本季打得不夠積極，攤開進階數據反而指向另一個更令人擔憂的現象，他比上季打得更久、出手更多，得分卻不增反減！回顧約基奇上季的統治級表現，場均能轟下27.7分、12.9籃板與10.7助攻，整體投籃命中率高達56.9％、三分命中率也有38.0％的頂尖水準。反觀本季前15場比賽，他的場均上場時間從34.8分鐘增加至37.1分鐘，場均出手次數也從17.4次微幅上升至18.2次，但整體投籃命中率卻下滑到53.5％，外線準星更暴跌至只剩30.2％。若計入今日對戰獨行俠一役，他本季前16戰場均約繳出24.6分、10.9籃板與8.9助攻，得分與助攻雙雙較上季縮水，但這絕非「打得太少」或「不願出手」所能解釋。若將開季賽程拆解檢視，約基奇並未呈現一路下滑的衰退跡象。他在10月開季前5戰陷入嚴重慢熱，場均僅拿21.2分、三分命中率低到20.8％；但進入11月後、在今日碰頭獨行俠前的10場比賽中，他其實已強勢回升至場均27.0分、三分命中率35.9％。在金塊先前拉出的3連勝期間，他更交出場均29分、11籃板、10.3助攻的恐怖數據，其中包括對戰芝加哥公牛狂砍37分、18籃板、11助攻的大三元代表作。從團隊攻守層面分析，金塊今日全場其實飆進12記三分球，甚至比獨行俠還多投進1球，真正拉開雙方比分的致命傷在於球權掌控。丹佛全場發生高達18次失誤，讓獨行俠趁勢完成13次抄截並發動反擊；金塊雖在第三節一度頑強追到僅剩4分落後，末節卻再度以24：36遭到一波流帶走。獨行俠新星弗拉格（Cooper Flagg）則在金塊追分最吃緊的時刻接連挺身而出得分，全場高效攻下24分、6籃板與12助攻，成為徹底擊潰丹佛防線的關鍵人物。這場敗仗再次暴露金塊進攻端的結構問題。約基奇本身責無旁貸，球隊需要他在進攻陷入停滯時，除了替隊友尋找空檔，也能更果斷地在低位提早要球、親自終結進攻，避免每波回合都拖到進攻時間所剩無幾才倉促處理。另外，丹佛必須有其他持球點能發動第二波攻勢，協助約基奇在更具威脅的位置重新接球。接下來比大三元紀錄更值得觀察的，正是他的投籃效率能否重返上季高標，以及金塊在他手感降溫時，是否具備打出穩定半場進攻的本錢。