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台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強今（25）日發文不慎違反《選罷法》，他隨即刪文，並表示若被罰200萬也尊重。中廣前董事長趙少康則認為，10天之內不能談民調不合理，美國不但可以發表還能做出口民調，他認為立法院應好好考慮刪除，但若做「假民調」則該抓起來處分。趙少康說，羅智強可能疏忽了，選舉到現在每個人睡眠、體力不夠，都瘦很多，星期天看到羅智強嚇一跳，快不認識了，怎麼瘦這麼多，羅說瘦了五公斤，江啟臣瘦了10幾公斤，每個候選人起碼瘦5公斤，今年選舉特別辛苦激烈，將士用命卯足了勁，但還是要盡量避免，民調講多可能順口就出來，要小心。不過有網友認為蔣萬安競辦法治觀念不夠充足？趙少康認為，10天之內不能談「民調」不合理，全世界幾個國家這樣子？美國不但可以發表還可以做「出口民調」，選民不應受到「民調」影響，選民選誰應該很篤定，「民調」只是反映選民的態度，怎麼會影響呢，但是台灣很奇怪，這個法律立法院應該好好考慮刪除。趙少康續道，但做「假民調」應該抓起來處分，任何機構、民調都要公布抽樣母體、行動電話做幾通，作假的呢？它按照你的方式作答一樣，結果不一樣就是假的，應該受到處罰。