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▲華城匯董事長許逸晟（圖中）出席記者會，宣布將在2027年10月開幕。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲華城匯將以創新的跨業種整合模式，串聯百貨商場、電動車品牌與充電設備體驗服務。（圖／記者鍾怡婷翻攝）

▲華城匯將以創新的跨業種整合模式，串聯百貨商場、電動車品牌與充電設備體驗服務。（圖／記者鍾怡婷翻攝）

華城電機（1519）跨足百貨業，進軍大直打造全新商場「華城匯」，預計2027年10月開幕，原址為ATT大直商場，將投入8至10億元重新裝潢，主打科技、能源與人文融合，規劃零售、餐飲、電動車展示及充電體驗等服務，目前招商率達55%，餐飲更近8成，商場規模、業種配置及AI服務布局也正式揭曉。華城匯商場樓地板面積達1.3萬坪，1樓至6樓約7900坪空間為購物商場。董事長許逸晟表示，華城匯主打科技風格，全館業種配置預計零售占58%、餐飲占42%。截至2026年第三季，整體招商率已達55%，其中一、二樓超過半數面積規劃為餐飲業種，餐飲招商率更接近80%，招商工作持續推進。此外，商場內也規劃200多坪展示空間，未來將用於車輛展示。華城匯全館裝潢投入8至10億元，原址為ATT大直商場，租期簽下20年，第一階段停車場預計設置40座電動車充電樁，積極打造結合購物、休閒與移動能源服務的智慧商場。預計整年業績可達到15億元以上。華城匯百貨重要布局，是與EVALUE共同規劃移動能源體驗旗艦店，期望打造全台最大規模的移動能源體驗空間。跟現有強調「全客層」的商場不同，希望與鄰近的美麗華商場做出差異，導入更多AI科技、親子品牌。華城匯將以創新的跨業種整合模式，串聯百貨商場、電動車品牌與充電設備體驗服務，讓消費者能在同一場域中接觸電動車、認識充電應用，同時享有購物、餐飲與家庭休閒體驗。商場也導入AI智能客服「Elena」，可以幫助消費者更直覺地掌握商場資訊與空間動線；親子模式則將針對家庭客群設計更友善的互動方式，讓科技不只是提升服務效率，更能成為商場與消費者之間的溝通橋梁。