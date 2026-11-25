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黑嘉嘉一覺回到1986年，竟遇見由施柏宇飾演的年輕版阿公！影集《微醺大飯店1980s》今（25）日公開全新預告，除了這對相差40年的「爺孫」聯手制伏來鬧場的草爺，李國毅也在劇中為了接掌集團，和飾演父親的林在培數度正面交鋒。他透露自己鏡頭前一臉嚴肅，心裡卻樂得偷學前輩的演戲節奏，直呼：「真的賺翻了！」《微醺大飯店1980s》改編自「驚喜製造」的沉浸式體驗，由金鐘編劇吳洛纓操刀、《商魂》導演洪子鵬執導。黑嘉嘉飾演的曲欣意外回到1986年，遇見當時還在飯店當經理的阿公魏仕倫。年輕版魏仕倫由施柏宇演出，年長版則由洪都拉斯飾演。戲外也有祖孫花絮，演出童年曲欣的小演員在片場主動唱〈忠孝東路走九遍〉給洪都拉斯聽，兩人互動宛如真祖孫。李國毅飾演飯店總經理，邵雨薇則是替他打理飯店大小事的副總兼未婚妻劉曉萍。李國毅在預告中向她承諾，等接管榮鑫集團，就要給她一個未來；偏偏哥哥從中阻撓，父親也屢次否決他的決策。李國毅說，好幾場戲都得和林在培正面對決，他一邊繃著臉演出，一邊觀察前輩怎麼接話、怎麼用動作回應，難得能近距離看得這麼仔細，讓他直呼賺到。郭子乾在劇中飾演港都市長，和林在培表面互相扶持，私下各有盤算；郭子乾的兒子郭德君也客串飯店服務生。另一頭，草爺飾演的黑山大哥挑在夜總會開幕日鬧場，還對黑嘉嘉喊：「妹妹頭髮是染的嗎？要不要哥哥保護你！」結果反被她和施柏宇聯手制伏。草爺笑說自己台語不太輪轉，還在片場和施柏宇交換心得。