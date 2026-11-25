我是廣告 請繼續往下閱讀

選前倒數，台北市長候選人沈伯洋曾任理事長的台灣民主實驗室，因接受索羅斯創辦的開放社會基金會補助而被藍營猛打。對此，民進黨立委、沈競選總幹事吳思瑤今（25）日表示，國民黨正是因為市政沒有料、拿不出政績，才只能拿學者時期的陳年往事胡亂操弄，痛批台北市長蔣萬安不敢在市政議題上直球對決。對於藍營質疑沈伯洋曾收受索羅斯補助一事，吳思瑤下午在黨中央受訪時感嘆說，他也覺得非常的疑惑，現在選的是縣市首長，沈伯洋角逐的是台北市長，為什麼藍營不對市政好好拚搏、就市政議題好好論述呢？明明選的是台北市長，卻硬要拿不相干的事件，甚至是沈伯洋過去學者時期的經歷進行胡亂操弄，「難道蔣萬安提不出任何政策願景？難道蔣萬安不敢在市政議題上直接跟沈伯洋直球對決嗎？」吳思瑤說，上星期才炒作無中生有的光電板議題，這個禮拜又集中火力攻擊索羅斯經費補助的案件，再一次讓大家看到，正因為市政沒有料、沒有好的執政成績，藍營只能拿過去的事情窮追猛打，若要拿過去的事情來檢視，那麼也請回到事實真相。吳思瑤提到，索羅斯的開放社會基金會，長期提供全球超過一百多個國家的相關學術機構、大學或民間團體申請研究經費補助，這世界各國非常普遍，既健康也很合理，「為什麼一到選舉，在台灣就把學者合法合規、健康合理的經費申請給妖魔化、污名化呢？」吳思瑤說，再次驗證了國民黨沒有市政議題能論述，也沒有好的政績可以攻防，才會連索羅斯這件陳年往事，都拿出來做背離事實的攻擊，「我要再一次強調，不要小看了台北市民的智慧」。