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綜藝天王胡瓜放下累積60萬訂閱的YouTube頻道《下面一位》，另開《新下面一位》從零出發，短短6天訂閱數就逼近27萬，首支影片觀看也突破250萬次。胡瓜今（25）日發文向粉絲道謝，談起重新出發的心情，他寫下：「我們人一生下來，原本就一無所有，何懼從頭再來。」胡瓜在文中感嘆「人到絕境是重生」，也透露《新下面一位》重新開始沒幾天，就快要累積27萬訂閱，讓他十分感謝一路相挺的觀眾。他在文末再次道謝，承諾團隊會更努力把節目做好，「再也不會讓大家失望！」回顧整起事件，胡瓜19日曾與妻子丁柔安出席記者會，宣布經營約兩年半的《下面一位》停止更新。他當時透露，原頻道登記在合夥人公司名下，對方無意繼續經營，並開價2000萬元轉讓，雙方最後未能談攏。胡瓜決定另開新頻道，首支影片就找來女兒小禎、兒子胡釋安入鏡，向觀眾交代原頻道停更的來龍去脈。