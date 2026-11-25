桃園市政府持續擴大市民卡特約店家生活圈，近期新增入選臺灣甜點指南《500甜》的 「艾蕾蒂法式甜點（Élevé Pâtisserie）」、「森森燒肉」及「茶湯會」等熱門餐飲特約店家， 即日起，民眾消費時出示桃園市民卡（實體卡或App 數位條碼），即可享有加菜禮或折扣優惠。
在優惠內容方面，艾蕾蒂法式甜點位於桃園八德，即日起至 2027 年 10 月 31 日止，持卡購買指定禮盒組及飲品外帶，均享 95 折優惠。森森燒肉則於桃園春日店（JC Park 食尚廣場 2 樓）提供優惠，即日起至 2026 年 12 月 31 日止，民眾點購任一套餐並出示市民卡，即可獲贈指定肉品一份（價值約 488 元，以店家公告為準），每桌限兌換一份，數量有限，送完為止。
茶湯會自即日起至 2027 年 9 月 30 日止，於中壢龍岡店、龍潭東龍店、楊梅大成店、中壢中美店、桃園大園店、桃園中正店及桃園南崁店等 7 間指定門市，推出「週三會員日」活動，民眾於每週三出示市民卡並具備茶湯會會員資格，購買當月指定飲品即享 9 折優惠，適用品項依店家公告為準。（桃園市民卡實體卡及 App 數位條碼皆適用）
智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武表示，市民卡致力於將便民服務融入民眾日常生活，卡片結合悠遊卡或一卡通電子票證功能，民眾搭乘大眾運輸工具不僅享有乘車優惠、可隨時租借 YouBike，也能直接作為桃園市立圖書館借閱證以及國民運動中心入場憑證，省去攜帶多張證件的麻煩。此外，透過「桃園市民卡 App」即可開啟行動條碼進行圖書借閱及享有特約商店優惠；平時參與市政活動或完成數位任務還能獲得「數位消費券」或累積「桃園幣」，可直接折抵特約商店消費或兌換好禮，全面實現數位便民生活圈。
智發會指出，市民卡特約網絡已涵蓋生活零售、眼鏡配飾、休閒場館及旅宿業等多元領域，期盼透過擴大在地生活圈、帶動各區商圈發展，讓市民在日常消費中享有實質優惠，並活絡地方商業動能。
此外，為讓市民實際體驗特約消費的便利，市府「桃園好店推廣季 好店 PICK UP 賞」將於 12 月 5 日上午 11 時至下午 7 時在「藝文特區－同安親子公園」舉辦最終場巡迴推廣活動。民眾當天開啟桃園市民卡 App，參與現場及周邊特店集章任務，集滿 3 章即可取得年底抽獎資格，頭獎為日本雙人來回機票，二獎為 Apple Watch Series 12、三獎為 AirPods Pro 3，將於 12 月 15 日統一抽出（12 月 21 日於官網公告）；完成問卷並符合條件者（需具市民卡 App 實名或尊榮會員及悠遊付帳號），另可領取由主辦單位智發會提供之 100 元悠遊付儲值金，限量 150 份。市府邀請市民朋友利用週末前往走逛，體驗持卡消費的便利與優惠。
（註:本篇提及之《500甜》年度名單由《500輯》主辦評選，不影響各特約店家之優惠安排。本次公布僅為特約商店資訊，並非市府對特定業者之推薦或背書。各項優惠均由特約店家提供，詳細期限、品項與使用規範，以店家現場及市民卡官網公告為準。）
關於桃園市民卡特約店家涵蓋零售、休閒與旅宿業，詳情請見官網（https://typass.tycg.gov.tw/）或App；業者加入請洽招募小組（04-3707-7122）。（桃園市政府智慧城鄉發展委員會 廣告）
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智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武表示，市民卡致力於將便民服務融入民眾日常生活，卡片結合悠遊卡或一卡通電子票證功能，民眾搭乘大眾運輸工具不僅享有乘車優惠、可隨時租借 YouBike，也能直接作為桃園市立圖書館借閱證以及國民運動中心入場憑證，省去攜帶多張證件的麻煩。此外，透過「桃園市民卡 App」即可開啟行動條碼進行圖書借閱及享有特約商店優惠；平時參與市政活動或完成數位任務還能獲得「數位消費券」或累積「桃園幣」，可直接折抵特約商店消費或兌換好禮，全面實現數位便民生活圈。
此外，為讓市民實際體驗特約消費的便利，市府「桃園好店推廣季 好店 PICK UP 賞」將於 12 月 5 日上午 11 時至下午 7 時在「藝文特區－同安親子公園」舉辦最終場巡迴推廣活動。民眾當天開啟桃園市民卡 App，參與現場及周邊特店集章任務，集滿 3 章即可取得年底抽獎資格，頭獎為日本雙人來回機票，二獎為 Apple Watch Series 12、三獎為 AirPods Pro 3，將於 12 月 15 日統一抽出（12 月 21 日於官網公告）；完成問卷並符合條件者（需具市民卡 App 實名或尊榮會員及悠遊付帳號），另可領取由主辦單位智發會提供之 100 元悠遊付儲值金，限量 150 份。市府邀請市民朋友利用週末前往走逛，體驗持卡消費的便利與優惠。
（註:本篇提及之《500甜》年度名單由《500輯》主辦評選，不影響各特約店家之優惠安排。本次公布僅為特約商店資訊，並非市府對特定業者之推薦或背書。各項優惠均由特約店家提供，詳細期限、品項與使用規範，以店家現場及市民卡官網公告為準。）
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