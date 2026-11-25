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台積電高雄楠梓工地近日發生4死嚴重職災，但台積電嘉科先進封測7廠二期CUP新建工程近日才獲得由勞動部長洪申翰頒發的金安獎中的「優等」獎。勞動部今（25）日說明，台積電嘉科先進封測七廠二期CUP棟新建工程是由「麗明營造」施工，該工程施工期間未發生重大職災，且與嘉科及高雄楠梓事故分屬不同標案與施工團隊。據統計，台積電今年累計已有6名建廠人員死亡，包括10月20日台積電高雄楠梓F22廠鋼構墜落造成4死，先前7月、8月台積電寶山廠也發生車輛撞擊、物體壓住造成2死；自2019年迄今，共有15案19死。對於台積電今年發生多起死亡職災意外，相關建廠計畫卻仍拿到金安獎。勞動部解釋，金安獎是以「單一工程」為評選對象，參選工程施工期間須未發生重大職災，若廠商近3年曾於其他工程標案發生職災亦會予以扣分來做考量。而台積電嘉科先進封測七廠二期CUP棟新建工程是由「麗明營造」施工，該工程施工期間未發生重大職災，且與嘉科及高雄楠梓事故分屬不同標案與施工團隊。另外，台積電高雄楠梓工地發生4死嚴重職災，但該工地至今未依「高職災與高違規之廠場及工程列管」。勞動部則說，雖未屬「高職災與高違規之廠場及工程」列管對象，但勞動部針對高科技廠房建廠職災風險上升，已邀集台積電高層召開減災會議並啟動高科技廠房專案檢查。國科會與經濟部建立園區跨部會減災聯防措施，同時會商內政部強化建管源頭查核，及營造業評鑑與職安履歷平台介接，從制度面提升營造產業安全管理水準。