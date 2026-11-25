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輝達執行長黃仁勳週一復職重返輝達，預計在下月赴聯邦參眾兩院接受詢問與聽證，針對疑似中國女間諜黃樂的婚外情與涉嫌走私進行說明。原先緊咬黃樂女間諜身分的《紐約時報》，週二突然大轉彎，引述美國國安官員向國會議員幕僚進行最新簡報指出，目前難以判斷黃樂有無受到中國政府指示。根據紐約時報報導，引述知情人士指出，美國聯邦調查局（FBI）、中情局（CIA）和國家情報總監辦公室等情報機構官員週二向聯邦眾議院和參議院情報委員會成員幕僚，以及兩院政黨領袖幕僚，針對中國籍女子Alice Huang所蒐集的部分情資，以及黃仁勳遭調查案進行簡報。美國情報官員向國會議員助理表示，當局仍未完全釐清黃女在其中扮演的角色。黃女曾協助經營總部位於新加坡的資料中心公司「Megaspeed」，該公司涉嫌將輝達的高階人工智慧（AI）晶片轉運至中國。聽取簡報的人士告訴紐時稱，出席簡報的官員來自聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）及國家情報總監辦公室（ODNI），他們說明了黃女與中國國家安全部（MSS）之間的聯繫。情報官員向與會者表示，目前沒有證據顯示黃女是受中國國安部指使才與黃仁勳發展婚外情，但官員也未否認她在戀情開始後，曾向該機構回傳情報。簡報官員向國會幕僚指出，經常被介紹為黃女丈夫的男子康偉（Kang Wei）才是更關鍵的人物。簡報官員表示，康偉至少在某段時間內曾是中國國安部的線人，且與該中國情報機構的接觸更為密切。報導提到，這場簡報並未包含美方所掌握關於黃女的最敏感情報，也未納入由國務卿兼國家安全顧問馬盧比歐（Marco Rubio）督導撰寫的一份3月30日高度機密備忘錄。然而，紐時這則報導又推翻了自家於周日的報導，紐時在周日引述多名知悉美國情報報告的人士指出，黃樂於2025年春天至今年秋天仍與中國情報單位有往來，而這段期間也涵蓋她與黃仁勳發展出婚外情的時間。