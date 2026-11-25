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▲台中文心崇德路口，因洋流號車隊掃街經過2次，聚集最多「小水滴」。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.21）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者朱永強攝）

台灣九合一地方選舉將在本週六（28日）登場，國際媒體和智庫也高度關注。美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）分析，台北市是台灣最具政治象徵意義的城市，國民黨主席鄭麗文也面臨關鍵考驗。美國彭博社則從經濟角度切入，指出台灣選民希望分享更多AI熱潮帶來的好處，選舉結果也將決定總統賴清德在任期過半時能否變得更強勢。國家亞洲研究局在分析報告中指出，台灣選民這次將選出超過1萬1000名地方首長和民意代表。報告提到，台灣5位直選總統中，有4位曾擔任主要城市的市長，現任總統賴清德也是其中之一。報告特別點出台北市長選戰的重要性，形容台北是最具政治象徵意義的直轄市，也是歷來通往總統大位的跳板，台灣5位直選總統中，有3位曾擔任台北市長。這次台北市長選戰由國民黨籍現任市長蔣萬安，對上民進黨不分區立委、國安學者沈伯洋。報告指出，兩人都是各自政黨中崛起的年輕政治人物，但蔣萬安的選戰經驗較豐富。報告也分析，國民黨通常在地方選舉表現不錯，目前掌握22個縣市中的14個縣市長，上一屆則有15個，但國民黨已經連續輸掉3次總統大選。報告也指出，這次選舉是國民黨主席鄭麗文的關鍵考驗，她負責主導候選人的提名，以及和民眾黨的合作。彭博社則從經濟面切入，指出台灣選民希望分享更多AI熱潮帶來的好處，他們將在週六投票選出超過1萬1000名地方首長和官員，這場選舉的影響是全球性的。報導指出，選舉結果可能在2028年總統大選前重塑台灣的政治版圖，決定賴清德能否在第一任期過半時變得更強勢。彭博另一篇選舉懶人包也指出，雖然選戰主要聚焦在民生議題，但選舉結果將反映賴清德任期過半時的政治氛圍，並考驗民進黨的實力。報導也提到，這次選舉的時間點相當特殊，台灣正享受AI帶動的經濟繁榮，但外界也在討論這波紅利該如何分配，以及台灣是否過度依賴科技業。本次九合一選舉將於11月28日上午8時至下午4時投票，同日也將舉行全國性公民投票第22案。根據中選會資料，本次選舉將選出1萬1051名地方公職人員，詳細投開票資訊以中選會公告為準。