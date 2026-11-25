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選前倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋將於本週五（27日）舉辦選前之夜，沈伯洋競選總幹事吳思瑤今（25）日受訪時宣布，這場晚會正名為「市民之夜」，地點拍板在仁愛路大道、國父紀念館一側，除了總統賴清德、前總統蔡英文都將親自站台力挺外，他也揭曉晚會的神秘嘉賓，「其實市民就是我們的神秘嘉賓，市民最大咖！」談起「市民之夜」規劃，吳思瑤下午在黨中央受訪時表示，沈伯洋的「市民之夜」地點就在仁愛路大道、國父紀念館這一側，距離台北市政府僅幾步之遙，團隊原本希望能租借市府廣場，但基於種種原因無法獲得合法使用權，因此舞台往後退了一點，緊鄰台北市議會並面向仁愛路大道，屆時國父紀念館兩側都將進行必要的交通管制。考量舞台搭設與當天活動進行恐影響周遭交通與居民安寧，吳思瑤透露，競選團隊這幾天已親自投遞道歉信函，盼在地社區好朋友多多體諒，沈伯洋也親自致電鄰近幾個里的里長尋求理解；同時，團隊已與公運處、市政府及警察單位做好整體動線規劃，部分交通路線將配合調整改道，希望透過事前縝密規劃與清楚告知，將不便降至最低。談及活動亮點，吳思瑤強調，之所以稱為「市民之夜」，是因為整個舞台的主角就是市民，除了沈伯洋本人，賴清德與蔡英文也都會再次為沈伯洋站台、給予鼓勵；此外，這場選舉中發生許多感人的事件與時刻，團隊將透過影像呈現，並邀請市民朋友親自上台，分享在民主歷程與「台北大洋流」過程中所獲得的正向感動。至於誰是神秘嘉賓呢？吳思瑤說，「市民就是我們的神秘嘉賓，市民最大咖」，團隊會把這個感動的晚會留給台北市的市民。他向所有支持者喊話，大家的任務還沒有達成，務必要在11月28日投下神聖的一票，邀請所有「市民主委」在11月27日市民之夜的夜晚齊聚，一起陪沈伯洋前進最後一哩路。