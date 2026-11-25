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住宅建案不再只是銷售與居住空間，近年逐漸成為企業管理、建築設計與營造實務的參訪場域。台中品牌建案近期陸續專業團體參訪，包含EMBA、、建築同業等，，顯示目前住宅市場競爭不只停留在地段與價格，完工建案也成為觀察企業經營特色的案例。國立暨南國際大學EMBA境內班與境外班與逢甲大學EMBA日前均走訪精銳建設位於14期的「THE精銳」，從建築綠化、產品規劃到售後服務，了解住宅品牌如何將建築美學與住戶經營納入企業管理。精銳建設深耕台中33年，目前，近年高綠覆率、垂直綠化，打造美感複層露台，並開發「精銳APP客服系統」整合線上報修、工程進度、社區活動、藝術展覽及特約商店等功能，將住宅服務從交屋前延伸至入住後的日常生活。相較精銳從品牌經營與居住體驗切入，深耕自住市場的舜元建設，近年也持續透過完工建案與校園及建築專業團體交流。2024年9月高雄市不動產開發公會曾參訪「舜元知茵」，了解危老重建及銀級智慧建築的規劃成果；今年7月逢甲大學EMBA走訪「舜元境朗」完工案，從建築規劃與空間設計認識住宅開發的實務經驗，近期亦有建築同業公會組團參訪。位於北屯崇德商圈的「冠德崇德綻」，公設設計團隊玖柞設計上週回訪，由執行長蔡雅怡帶領團隊實地走訪完工空間，從尺度、材質到動線使用，檢視設計理念從圖面轉化為實景的成果，並透過現場觀察進行實務交流；負責全案景觀規劃的上森景觀設計團隊，也聚焦植栽配置、景觀層次與建築空間的整體協調性，從不同專業角度交流完工後的空間呈現。「冠德崇德綻」公共空間以低彩度、木質與大地色系為主軸，運用橡木色木作、木皮紋理及透空磚等材質，跳脫傳統豪宅公設偏重華麗裝飾的設計語彙，營造沉穩且具生活感的空間氛圍。全案規劃約700坪公設會館，包含三水道室內溫水泳池、健身房、高爾夫練習室、圖書館及休閒交誼空間，從迎賓、運動到休閒社交，完整串聯住戶日常生活需求。14期美和段的「陸府織森」在奪下台中都市空間設計大獎的年度首獎與宜居建築雙項殊榮後，也曾接待建築系相關的師生參訪，並曾獲選2026FIABCI國際參訪代表。陸府品牌副總監許正翰指出，交屋後是生機建築的服務起點，同時也透過「森活聚落」將公設的生機廚房與生活美學導入社區日常，讓無形體驗，能在導覽交流時，也可以眼見為憑、具體感受。舜元建設經理林龍文認為，當專業團體顯示完工的建築作品成為不同專業領域觀察住宅開發的交流場域，對建設團隊而言，不僅是檢視產品規劃與施工成果的機會，透過學界的管理視角與同業的營造經驗回饋，能作為後續產品精進的參考。