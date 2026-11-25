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2026台北市長選戰進入倒數，民進黨候選人沈伯洋過去擔任理事長的「台灣民主實驗室」，近日遭質疑曾接受美國金融大亨索羅斯旗下基金會135萬美元補助，引發藍白陣營強烈質疑。對此，聯電創辦人曹興誠公開聲援沈伯洋，反批蔣萬安團隊藉此發動攻擊，代表他們是和中共站在一起的，反對台灣任何維護民主和自由的活動。曹興誠認為，沈伯洋得到索羅斯「開放社會基金會」的贊助，是一種榮譽。他更進一步說明，索羅斯創立的開放社會基金會（Open Society Foundations，OSF），40多年來持續資助民主與人權工作，它的主要做法是讓在地團體有資源長期運作，例如維持獨立媒體、監督政府、推動公民參與，以及為權利受侵害的人提供法律支援。曹興誠強調，沈伯洋能得到這個基金會的支持，表示他在維護民主和人權的努力，得到國際社會的注意和肯定；反觀蔣萬安團隊，攻擊索羅斯基金會對沈伯洋的支持，表示他們是和中共站在一起的，反對台灣任何維護民主和自由的活動。曹興誠痛批，這種攻擊是邪惡的，希望台北市民能用選票支持民主和自由，趕走意圖剝奪大家幸福的黑暗力量。