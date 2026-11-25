花新台幣19元買LINE貼圖，加入官方帳號後竟收到「可以把我當記事本」的訊息？有民眾在Threads好奇詢問：「真的有人拿來當記事本嗎？」但有內行人提醒，官方帳號是企業帳號，管理人員可能看得到聊天室內容，最好不要把信用卡、護照、身分證、健保卡照片或帳號密碼等資料傳過去，同時建議自行開一人群組會比較有保障。
LINE官方帳號當記事本有哪些限制
官方帳號聊天室並非只有用戶自己能接觸的私人空間，LINE官方帳號設有管理後台，具備管理權限的人員可管理好友訊息；官方帳號後台的「記事本」功能，則供經營者記錄用戶喜好、生日或工作事項，並非一般用戶專屬的私人筆記，若把官方帳號聊天室當成個人記事本，還要留意幾項限制：
1.聊天內容可能被管理人員查看：信用卡、證件照片、帳號密碼等敏感資料不宜傳送。
2.管理端聊天記錄有保存期限：LINE官方支援中心指出，免費功能最長保存6個月；加購聊天進階方案則可保存5年。
3.聊天記錄可能因其他情況消失：例如超過保存期限、變更裝置、重新安裝官方帳號管理App或自行刪除。
4.後台記事本不是用戶的私人記事本：該功能主要供帳號經營者管理用戶資訊或整理工作事項。
替代方案：建立只有自己的LINE群組
想在LINE裡分類記錄旅遊景點、購物清單、靈感或笑話，可建立只有自己的群組，也能依用途建立多個。操作方式是進入LINE聊天頁面，點選右上角「＋」，選擇「建立群組」；進入選擇好友畫面後不選任何人，直接按「下一步」，就能建立個人聊天室。
另外，LINE也提供聊天室記事本功能，可在聊天室上方選單進入「記事本」，新增文字、圖片或位置資訊。不過，不論使用個人群組或聊天室記事本，都不建議保存密碼、證件影像等敏感資料。
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官方帳號聊天室並非只有用戶自己能接觸的私人空間，LINE官方帳號設有管理後台，具備管理權限的人員可管理好友訊息；官方帳號後台的「記事本」功能，則供經營者記錄用戶喜好、生日或工作事項，並非一般用戶專屬的私人筆記，若把官方帳號聊天室當成個人記事本，還要留意幾項限制：
1.聊天內容可能被管理人員查看：信用卡、證件照片、帳號密碼等敏感資料不宜傳送。
2.管理端聊天記錄有保存期限：LINE官方支援中心指出，免費功能最長保存6個月；加購聊天進階方案則可保存5年。
3.聊天記錄可能因其他情況消失：例如超過保存期限、變更裝置、重新安裝官方帳號管理App或自行刪除。
4.後台記事本不是用戶的私人記事本：該功能主要供帳號經營者管理用戶資訊或整理工作事項。
想在LINE裡分類記錄旅遊景點、購物清單、靈感或笑話，可建立只有自己的群組，也能依用途建立多個。操作方式是進入LINE聊天頁面，點選右上角「＋」，選擇「建立群組」；進入選擇好友畫面後不選任何人，直接按「下一步」，就能建立個人聊天室。
另外，LINE也提供聊天室記事本功能，可在聊天室上方選單進入「記事本」，新增文字、圖片或位置資訊。不過，不論使用個人群組或聊天室記事本，都不建議保存密碼、證件影像等敏感資料。