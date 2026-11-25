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▲教育長姜賢珠（Kang Hyun Joo）代表韓國高陽教育支援廳與高市府教育局簽署友好合作書。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局與韓國京畿道高陽教育支援廳正式簽署《友好合作書》（Letter of Friendship, LOF），由教育局長吳立森與高陽教育支援廳教育長姜賢珠（Kang Hyun Joo）代表簽署，象徵雙方教育合作關係邁入新的里程碑，未來將持續推動校際交流、教育合作及國際教育發展，共同為培育具國際視野的下一代努力。教育局表示，高雄市與韓國高陽市長期維持姊妹城市關係，近年在雙方教育機關積極媒合下，已促成多項校際交流成果，包括高雄市新莊國小與高陽市大化國小明信片交流、高陽市大化高等學校與路竹高中辦理線上交流，以及高陽市支峙國小與瑞祥國小即將展開交流活動。透過學生互動與跨文化學習，持續增進兩地師生的國際理解與友誼。教育局長吳立森表示，面對全球化發展趨勢，透過城市間及學校間的交流合作，不僅有助於學生拓展國際視野，也能促進教育行政、課程發展及教師專業成長。本次與高陽教育支援廳簽署友好合作書，將為高雄與韓國教育交流注入新動能，並持續打造更多元、深度且具永續性的國際教育合作網絡。教育局進一步指出，截至目前共112校與國外249校締結327校次國際夥伴關係，其中亞太地區271校次、北美洲33校次、歐洲19校次及非洲4校次。未來將持續與世界各地教育機關及學校深化合作，提供學生更多跨文化學習與國際交流機會，培養具全球視野及國際移動力的人才。