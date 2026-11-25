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距離地方大選倒數3天，兼任民進黨主席的總統賴清德今（25）日在中常會發表談話，向全體國人強力催票。賴清德強調，今年適逢總統直選30週年，人民能透過選票當家作主，是無數民主前輩用自由甚至生命爭取而來的成果；他呼籲國人本週六務必踴躍走出家門、衝高投票率，「自己的未來不能交給別人決定；自己期待的生活，更要靠自己的選票來實現！」另外，據轉述，民進黨秘書長徐國勇表示，28日當天民進黨會開設緊急應變小組，由他及總統府資政邱義仁擔任召集人。民進黨下午召開中常會，會後由發言人吳崢轉述賴清德會中致詞。賴清德指出，距離投票日只剩下3天，各位候選人及競選團隊仍持續進行最後衝刺，積極爭取每一次與選民互動的機會，努力向選民說明政策願景，讓大家清楚了解候選人對於城市的未來規劃與治理藍圖。賴清德向全國的國人強調，民主選舉的真正意義，在於讓人民能夠定期檢視執政者的治理表現，並透過手中的選票，決定未來國家與地方發展的方向；他回顧，今年是總統直選30週年，台灣能實踐當家作主的權利，是過去無數民主前輩勇敢反抗威權體制、一步步爭取而來的成果，台灣也透過一次次的民主選舉不斷深化制度，在民主、自由與人權的普世價值基礎上穩健發展，向世界展現守護民主的決心。「我曾經說過，良好的國家治理，需要有良好的地方治理！」賴清德說，地方選舉不只是選出地方首長與民意代表，更是人民透過民主制度，決定生活環境與地方未來發展的重要機會，因此，距離投票日，還有3天的時間，希望國人同胞，都能夠靜下心來思考一個問題：「我們為什麼要投票？」其實，選舉離大家並不遠，它就存在於對這片土地的關心，以及對家人未來生活的期待之中。賴清德提到，如果還沒有確定投票意向，或是還在考慮是否要出門投票的朋友，希望大家可以走出戶外，看一看自己生活的周遭，在心裡描繪一下：5年後、10年後，「我們期待自己的家鄉變成什麼樣子？又希望為下一代留下什麼樣的生活環境？」接著，好好檢視不同候選人所提出的政見、願景與價值觀，再回頭看看他們在這次選舉中的一言一行，仔細思考，究竟誰更符合自己對家鄉未來的期待，誰才是值得被託付城市治理責任的人選。「我也要特別強調，每一次的民主選舉，都需要人民的積極參與！」賴清德說，手中的每一張選票，不只關係到家鄉與國家的未來，也關係到大家所期待的日常生活，人民積極參與選舉投票，正是推動台灣民主持續深化、更加穩固的重要力量，希望大家不要輕忽自己手中這一張選票的重要性。「自己的未來，不能交給別人決定；自己期待的生活，更要靠自己的選票來實現！」賴清德要呼籲大家，本週六踴躍走出家門投票，一起衝高投票率，用手中的選票，決定我們想要的生活方式，「出來投票，共同創造嚮往的家鄉未來！」另據轉述，徐國勇說，11月28日中央黨部會開設緊急應變小組，由他與邱義仁擔任召集人，民進黨副秘書長何博文、翁世豪擔任副召集人；此外，中央黨部也將配置律師團加入緊急應變小組協助任何狀況。徐國勇提到，目前各開票所的內監人員已經配置完成，呼籲各地方黨部號召支持者，要募集外監人員，以落實監票。他強調，現在距離投票剩下最後3天，所有候選團隊、黨公職也在加緊衝刺，請大家最後階段務必謹言慎行、戒慎恐懼，不要發生有其他陣營候選人團隊發生歧視女性的言論。