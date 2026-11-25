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美國總統川普（Donald Trump）週二在白宮南草坪主持年度感恩節火雞特赦儀式，宣布特赦兩隻名為「自由」（Freedom）與「羽毛」（Feathers）的火雞，使牠們免於成為感恩節餐桌佳餚的命運。根據《美聯社》報導，這兩隻火雞皆來自西維吉尼亞州。白宮此前特別舉辦線上投票，讓民眾決定由哪隻火雞親自出席儀式，最終由「自由」勝出，在南草坪接受總統特赦；未在現場的「羽毛」也將同樣獲得赦免。儀式結束後，這兩隻火雞將被送往德州農工大學（Texas A&M University）安享餘年。在第一夫人梅蘭妮亞及多名內閣官員的陪同下，川普先向全美民眾祝賀感恩節快樂，並細數其執政團隊的政績。隨後，他將手輕放在擁有雪白羽毛的「自由」背上，一邊輕撫牠的背部，一邊笑著宣布特赦並說「恭喜你了」。白宮工程的施工聲響在儀式期間仍隱約可聞。川普也趁機預告，明年的火雞特赦儀式可望移師至目前仍在趕工興建的白宮全新宴會廳舉行。白宮指出，週二的儀式是歷來第79次火雞赦免活動，但這項傳統直到1989年老布希（George H.W. Bush）執政時期才正式確立為年度慣例。這場在美國最重要傳統節日前夕登場的活動，向來被視為華府政壇暫時放下政治攻防與算計的輕鬆時刻。不過，川普在致詞時仍忍不住重拾近期期中選舉造勢的論調，除了誇讚美國經濟前所未有地好、國家前所未有地安全，並細數白宮的各項建設工程外，對於民主黨在期中選舉一舉奪下國會兩院控制權的結果，也顯然仍難以釋懷。川普表示，「我們當年在西維吉尼亞州大贏了45個百分點，至少我在選票上的時候是這樣，我不知道發生了什麼事。我當時贏了很多。我真不知道這次選舉到底發生了什麼見鬼的事，拜託誰來跟我解釋一下」。抱怨完之後，川普隨即轉換語氣，祝福所有美國民眾佳節愉快，期盼大家「在本週與家人和朋友共度歡樂時光」。根據白宮歷史協會（White House Historical Association）記載，美國總統赦免火雞的早期故事可追溯至林肯（Abraham Lincoln）時期，當時林肯在兒子泰德（Tad）的求情下，饒了一隻原本要做為聖誕大餐的火雞。