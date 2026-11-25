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痛批民進黨「看顏色辦事」 黃國昌號召選票教訓傲慢權貴

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨（24）日在造勢場合宣稱，自己遇到第一線議員、里長反映民意時，「我都可以直通卓榮泰」。台灣民眾黨主席黃國昌今（25）日火力全開大酸「蘇巧慧豈止直通卓榮泰？他們家已經都『直通國庫』了，直接從國庫搬錢到他們的家族！」黃國昌痛批，蘇巧慧這番發言令新北市民感到心寒，蘇氏家族長年作威作福，綠營權貴把「變態」當成「常態」，濫用權力已如呼吸一樣自然，大剌剌地毫不遮掩。黃國昌昨晚在臉書發文開砲，指出行政院長卓榮泰昨日幫蘇巧慧站台，蘇巧慧強調自己可以「直通卓榮泰」爭取中央資源，卓榮泰也連忙附和，讚她「深知地方需求、都能即時反映問題」。黃國昌直言看完覺得非常悲哀，反問「按照蘇巧慧邏輯，不是民進黨的人，只能乖乖在一旁涼快嗎？」黃國昌今日下午前往台中豐原輔選市議員候選人連小華，受訪時再度被媒體問及此事。他冷笑酸道「蘇巧慧豈止直通卓榮泰？他們家已經都『直通國庫』了，直接從國庫搬錢到他們家的家族啊！蘇巧慧太客氣了啦，她怎麼會只直通卓榮泰？她是直通中華民國的國庫了！」他接著拉高分貝批評，蘇巧慧這樣的發言讓新北市民聽了非常心寒，原來在民進黨權貴眼裡，納稅人繳的錢就是他們的錢，要怎麼用全部都是他們自己決定；只要是「綠色」的，要做什麼承諾、要花什麼錢通通都可以，如果不是綠色的就通通都不可以，「民進黨什麼時候墮落成這個樣子？」黃國昌痛批，這等於跟全台灣人民、全體新北市民宣告「只有我蘇巧慧可以，其他人都不行。」黃國昌最後喊話民進黨不要忘了，人民才是國家的主人，中華民國所有的資源都屬於全體國民，國庫裡的錢更是全體納稅人的血汗錢。他直言，過去蘇氏家族作威作福，當綠營權貴把濫用權力的「變態」當成「常態」、把「異常」看成「正常」，做起來已經跟呼吸一樣自然，才會如此大剌剌地毫不遮掩。他強調，人民對民進黨這種「看顏色辦事」的行徑早已無法忍受，呼籲選民一定要站出來，用選票教訓傲慢、濫權的民進黨。