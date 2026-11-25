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沈伯洋提告傅崐萁結果敗訴 馬文君追問4000萬金流

質疑索羅斯基金會介入各國政治 要求沈伯洋回答4問題

2026九合一選舉進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋承認其創辦的「台灣民主實驗室」，曾接受美國金融家索羅斯（George Soros）旗下基金會逾4000萬元資助，引發議論。對此，國民黨立委馬文君今（25）日質疑，沈伯洋面對外界質疑，依然用「學者申請研究經費」、「自己一毛錢都沒進口袋」來輕輕帶過，但大家真正關心的，是這4000多萬元背後「究竟交換了什麼條件？」馬文君今發文指出，去年3月，國民黨團總召傅崐萁公開質疑沈伯洋「拿外國資金在台灣做顛覆活動」，遭沈伯洋提告求償100萬元，今年7月，台北地院一審判決沈伯洋敗訴、傅崐萁免賠。馬文君表示，法院審酌資料顯示，沈伯洋創辦並擔任理事長的台灣民主實驗室，在2020年至2023年間，曾獲索羅斯創辦的「開放社會基金會」（OSF）體系資助約135萬美元，折合新台幣約4264萬元。馬文君接著提及索羅斯基金會過去在各國的活動，包括2000年資助塞爾維亞學生團體「抵抗運動」、2003年喬治亞「玫瑰革命」期間資助出口民調，以及2013年至2014年透過旗下基金會參與烏克蘭公民社會活動。她質疑，索羅斯長期透過資助倡議團體影響各國政治，並強調「國際資金不會無緣無故飛來台灣」，要求沈伯洋交代資金背後的目的。她並要求沈伯洋回答4個問題：擔任理事長期間，台灣民主實驗室如何與索羅斯基金會接洽？收下4000多萬元資助時，向對方做出哪些承諾？基金會有沒有指派特定工作或議題方向？台灣民主實驗室在台灣到底肩負什麼使命、推動什麼任務？馬文君最後批評，「拿了國外政治巨鱷的鉅款，卻對背後目的避而不談，這不是一句『學者研究』就能交代過去的。」要求沈伯洋出面說清楚。