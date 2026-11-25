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財團法人金屬工業研究發展中心（金屬中心）與沃旭能源簽署合作備忘錄（MOU），將結合金屬中心的技術研發、測試驗證與產業服務能量，以及沃旭能源的離岸風場營運經驗，共同盤點風場運轉維護需求，作為規劃技術研發、評估應用可行性及培育專業人才的依據。簽約儀式於沃旭能源位於臺中港的台灣離岸風場運維中心舉行。金屬中心董事長吳忠春率隊參訪，了解風場日常營運、設備維護管理及海上作業需求。董事長吳忠春表示，風場進入長期營運階段後，維護技術須能回應現場作業條件。金屬中心將運用研發與測試驗證能量，並參考沃旭能源的國際風場營運經驗，規劃符合現場需求的技術與人才培訓方向。簽約儀式當天，東方風能、玉豐海洋科儀、雷虎科技、鎂迦科技、合隆能源、海神水下及臺灣大學能源經濟環境跨領域研究中心等產學夥伴也參與運維交流座談，就現場技術需求、研發應用及人才培育交換意見。金屬中心指出，將以座談意見作為後續規劃參考，串聯國內研發團隊、技術業者與培訓資源，讓在地業者有更多機會參與風場運維，逐步提升臺灣離岸風電運維技術與服務能量。