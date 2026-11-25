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▲搭檔郭彥均（左）驚喜大叫：「莎莎要結婚了！」並趁勢催婚。（圖／八大電視提供）

莎莎與圈外男友「錢先生」交往至今逾20年，過去多次公開表示傾向不婚不生，不過近日她在節目《WTO姐妹會》中竟遭預言明年完婚，讓一旁的搭檔郭彥均當場催婚：「妳現在缺一個衝動！」而莎莎也自爆早在2、3年前已拍好一組「結婚可以用的照片」，卻遲遲沒派上用場。莎莎與圈外男友交往超過20年，小倆口感情穩定，對於結婚計劃她曾公開表示自己一點都沒有慾望，很可能會這樣維持不婚不生一直到老。不過她主持的節目《WTO姐妹會》將邁入10週年，近日錄影現場安排趣味占卜，來自奧地利的新住民白彌兒，分享當地的傳統文化「Bleigießen澆鉛占卜」，來預測新年度將發生的事情。莎莎好奇之下想知道明年會不會順利結婚，沒想到出現愛心形狀的戒指圖像，直接給了她答案。對此，莎莎看了結果直呼：「我起雞皮疙瘩了！」搭檔郭彥均也驚喜大叫：「莎莎要結婚了！」並趁勢催婚，表示她現在缺一個衝動。莎莎自曝2、3年前已拍好一組「結婚可以用的照片」，卻遲遲還沒派上用場，也讓人期待兩人的好消息。雖與男友交往多年，但莎莎卻鮮少公開放閃，去年她突在社群上公開表揚男友，PO出日常美照表示：「覺得男友把我的手臂拍得很細，很值得公開鼓勵表揚他一下！」甜蜜互動閃瞎大批網友，此外莎莎也透露自己無論胖瘦，男友始終認為她最美，「他很尊重我，身為明星要維持身材，但在他眼裡我怎樣都漂亮。」