全家「璀璨聖誕季」聯名三麗鷗於今（25）日正式開賣，最搶手的莫過於「三麗鷗白金版玩偶吊飾」，開賣首日就在社群引發搶購潮，不少粉絲苦嘆根本搶不到。但有民眾分享到某間全家分店購買，瞬間湧入22人搶購，但店員祭出超公平賣法，直接在現場做籤筒，讓22位顧客集體抽籤，選出6名幸運兒可以買到限定玩偶，做法廣受外界好評，引發眾人淚讚「全台都要學！」
22人集體搶全家三麗鷗！「店員超公平賣法」被讚爆
有網友在Threads發文，表示全家爆發三麗鷗之亂，但在他前往搶購的全家卻特別不一樣，祭出超公平賣法，直接現場做起籤筒，讓現場22個人一起抽籤，並抽出6個幸運兒可以買到三麗鷗，讓他忍不住大讚「蠻有人性化的，店員很用心做籤，很公平（22取6），喊號碼像在玩竹筍竹筍蹦蹦出」。
全家三麗鷗太搶手「黃牛價飆千元」！活動一路到明年
全家「璀璨聖誕季」今年與三麗鷗盛大聯名，其中「三麗鷗白金版玩偶吊飾」引發搶購潮，有不少粉絲半夜就衝到門市等待結帳，甚至連跑多間就為了它，開賣首日就已出現加價轉售現象，單隻加價轉售約在150至500元不等，甚至有民眾爆料出現1000元黃牛價，也讓不少想收藏的粉絲相當無奈。
據了解，全家「璀璨聖誕季」讓美樂蒂、帕恰狗、花小兔與人魚漢頓都換上了獨家限定「白金聖誕造型」，雪白絨毛搭配金色細節在粉絲眼中相當獨特，活動從11月25日至2027年1月5日，本次不只推出限定玩偶吊飾，還包含保冷提袋、絨毛套水晶球等，更推出Let’s Café聯名杯身、Fami!ce霜淇淋聯名紙杯等，和民眾一起度過聖誕節、跨年。
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有網友在Threads發文，表示全家爆發三麗鷗之亂，但在他前往搶購的全家卻特別不一樣，祭出超公平賣法，直接現場做起籤筒，讓現場22個人一起抽籤，並抽出6個幸運兒可以買到三麗鷗，讓他忍不住大讚「蠻有人性化的，店員很用心做籤，很公平（22取6），喊號碼像在玩竹筍竹筍蹦蹦出」。
全家三麗鷗太搶手「黃牛價飆千元」！活動一路到明年
全家「璀璨聖誕季」今年與三麗鷗盛大聯名，其中「三麗鷗白金版玩偶吊飾」引發搶購潮，有不少粉絲半夜就衝到門市等待結帳，甚至連跑多間就為了它，開賣首日就已出現加價轉售現象，單隻加價轉售約在150至500元不等，甚至有民眾爆料出現1000元黃牛價，也讓不少想收藏的粉絲相當無奈。
據了解，全家「璀璨聖誕季」讓美樂蒂、帕恰狗、花小兔與人魚漢頓都換上了獨家限定「白金聖誕造型」，雪白絨毛搭配金色細節在粉絲眼中相當獨特，活動從11月25日至2027年1月5日，本次不只推出限定玩偶吊飾，還包含保冷提袋、絨毛套水晶球等，更推出Let’s Café聯名杯身、Fami!ce霜淇淋聯名紙杯等，和民眾一起度過聖誕節、跨年。