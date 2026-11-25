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北大彩虹旗事件再掀爭議！要求佀廣洋說清楚

吳靜怡酸爆：這麼不喜歡民眾，何必當議員？

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋，先前遭揭露校園霸凌爭議，風波持續延燒。政治評論員吳靜怡昨日才指控，佀廣洋表面上在媒體前公開道歉，私下卻對她提告；今（25）日上午她再度公開錄音截圖，指控佀廣洋曾以「智障」等不雅字眼辱罵「北大翻牆社」成員，更質疑他既然如此不滿民眾，究竟為何還要參選議員？吳靜怡在臉書分享一段錄音，並直接點名萬美玲開嗆：「這不是你兒子帥氣的聲音嗎？現在禮貌客氣不都是演的？」錄音中，一名男子提及：「去年那幾個翻牆社的智障衝上去換那個什麼彩虹旗，還三小的，什麼抵制什麼鬼的，所以今年有修體育課的人也沒有強制要去校慶啊，我印象中是這樣啦。」吳靜怡昨才發文指控，佀廣洋長期以言語恐嚇、凌辱女性，甚至對她提出刑事及民事告訴；今日她再度針對錄音內容開砲，質疑對方對於「彩虹旗」的態度，並提及過去在網路上到處洗「佀廣洋是同志天菜」的討論，連佀廣洋的大學同學都看不下去，更反問：「同志有需要承受這麼多嗎？」吳靜怡進一步指控，佀廣洋將「北大翻牆社」成員視為「喜憨兒」，並回顧2019年校慶升起彩虹旗的事件，當時升旗除了象徵多元價值，更重要的是抗議校方強制要求學生出席校慶。對於錄音中出現的辱罵字眼，吳靜怡質問：「請問佀廣洋，ㄓˋ障的定義是什麼？講清楚！這種人，怎麼當民意代表？」針對外界有人認為，持續追打佀廣洋的爭議，反而可能助攻對方當選，吳靜怡則強烈反駁：「錯！！！公民絕對有拉下霸凌仔的力量。」她強調，這並非政治算計，而是希望替被害者討回正義，更要讓孩子知道，不論其母親是誰，都不必因此感到害怕或恐懼。吳靜怡更向桃園選民喊話：「無論他媽媽票有多少，拜託，桃園人還是正常的。」此外，她也諷刺佀廣洋，為了把妹，所以在說話時刻意表現溫柔，私下卻經常以吼叫方式與人溝通，形成強烈反差。吳靜怡今日上午另一篇貼文也公開對話截圖，針對其中「低能民眾、跟我瞎逼逼、媽的逼」等用語提出質疑，並再度點名萬美玲：「出來，給我翻譯、翻譯？」她表示，不論是國民黨、民進黨、民眾黨，甚至網軍側翼或小粉紅，都不會使用「這麼髒」的言詞，最後更直接嗆聲佀廣洋：「這麼不喜歡民眾，何必當議員？」