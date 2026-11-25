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喊支持邱文祥選市長 郝龍斌澄清：只是一句玩笑話

重申力挺蔣萬安連任 郝龍斌：沒有任何模糊空間

九合一選戰倒數3天，台北市前副市長邱文祥今（25）日接任新光醫院第三任院長，前台北市長郝龍斌也到場祝賀，卻在離場前突然回頭向媒體喊話，「如果邱院長能來選市長，我會全力支持」，引發外界聯想。對此，郝龍斌稍早透過臉書澄清，當時只是一句玩笑話，沒想到竟被拿來大作文章，更直言，「我支持蔣萬安市長連任的立場，難道還需要懷疑嗎？」郝龍斌今日上午出席新光醫院院長交接典禮，除大讚邱文祥具備危機處理能力，也肯定其過去協助舉辦台北國際花博的表現。面對媒體追問台北市長選情及近期的「洋流」現象，郝龍斌原先低調不願多談，卻在離場前突然回頭喊話，若邱文祥出來選市長，自己會全力支持，意外引發討論。郝龍斌稍早發文解釋，由於今天是醫界的場合，他認為不適合談論政治議題，但現場記者一再追問對台北市長選情的看法，自己只好開玩笑地說，「如果邱文祥院長出來選市長，我一定全力支持！」沒想到一句玩笑話，竟然也能被拿來大作文章。「我支持蔣萬安市長連任的立場，難道還需要懷疑嗎？」郝龍斌強調，這段時間，他已經在多場造勢活動中公開表達對蔣萬安的支持，接下來也會繼續參與相關輔選活動。他的立場始終如一，從來沒有改變，也沒有任何模糊的空間。「我支持蔣萬安市長連任，也支持國民黨所有提名的候選人。11月28日，請大家踴躍出門投票，票投5號蔣萬安，為台北市的未來作出正確的選擇」。