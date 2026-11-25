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統一發票9月、10月今（25）日開獎，全聯集團本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在大全聯頭份店，中獎者使用全支付結帳，消費2,244元購買泡麵及生鮮食材，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為全聯永和中山店，幸運中獎者消費340元購買豆漿、雞蛋、油品等商品，即獲得特獎200萬元。全聯、大全聯9、10月份共開出超過28萬個獎項，提醒有來消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔！📌特別獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。📌特獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。📌頭獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。