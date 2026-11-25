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▲程予希出席《有愛我們床上談》首播記者會，被問及拍親密戲的「誤觸」傳聞，她未多談細節，希望大家把焦點放回作品。（圖／記者陳明安攝影）

TVBS原創劇《有愛我們床上談》今（25）日舉行首播記者會，製作人林心如與演員李程彬、程予希、張軒睿、莫允雯、章廣辰出席。李程彬、程予希去年傳出拍親密戲時發生誤觸，今在同場記者會分組受訪，各自被問到此事。李程彬表示「平常心看待就好」，透露演員不能面對面討論親密戲，連導演給指示都要透過親密指導；程予希被追問「心裡的不舒服已經過去了嗎？」沒有正面回答，一旁工作人員隨即出面喊卡。去年6月傳出李程彬與程予希拍親密戲時疑似誤觸，並指林心如出面協調未果、劇組一度撤班，當時雙方經紀人均表示，演員與劇組已專業完成拍攝，該劇也已順利殺青，未說明傳聞細節。李程彬與程予希被分為兩組受訪，他表示劇組拍攝前有安排事前教育，現場也有嚴密的保護措施。被問到分組受訪是否尷尬，他僅說：「我們就是照常拍攝。」至於私下有沒有和程予希談過，他解釋：「我們是不能面對面講親密戲的事情的，一切都要透過親密指導。」他也補充，這項規定同樣適用於導演，連導演要交代親密戲的內容，都得由親密指導轉達。程予希在另一組訪問中表示，當初公司已經代為回應，她認為團隊非常專業，大家也很用心拍這部戲，希望觀眾把焦點放在作品的呈現。記者再追問她是否還有不舒服的感受，她沒有談及自己的心情，只說：「這部戲大家都還是蠻有火花的，所以還是可以關注在這部戲的上面，謝謝。」一旁工作人員隨即出面喊卡。談到拍攝現場的保護措施，程予希也透露，親密指導會和每位演員個別溝通，約定需要暫停時可用的暗號。她還記得，因為自己的角色在戲裡本來就有不少叫聲，當時特別討論過不能用叫聲當暗號，至於最後選了什麼，她笑說拍完已經一年半，真的忘了。回顧整起事件，去年6月《鏡週刊》報導，李程彬與程予希拍攝《有愛我們床上談》親密戲時，疑似誤觸對方敏感部位，傳出製作人林心如出面協調未果，劇組一度撤班；另有媒體指出，協調並未破局。當時雙方經紀人均表示全劇已順利殺青，未談及傳聞細節。