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▲j-hope分享金泰亨（右）等成員在肉圓攤販消費的照片。（圖／j-hope IG＠uarmyhope）

BTS日前在高雄舉行3場《ARIRANG》演唱會，期間品嘗多樣台灣美食，阿米（粉絲暱稱）也按圖索驥前往朝聖「與偶像同款」，帶動店家或品牌的業績，今（25）日有阿米分享一間金泰亨等成員前往光顧的漏網之魚，即六合夜市的「脆皮紅麴肉圓」，笑說攤販阿伯將準備迎接粉絲大軍排隊消費。j-hope今天在IG分享高雄演唱會的花絮照片，其中幾張食物照為先前多次曝光的老江紅茶牛軋餅、銘邦港園牛肉麵，唯獨一張特別引起阿米關注，即成員來台首日晚上前往六合夜市觀光的畫面，可見金泰亨在一間招牌寫著「脆皮紅麴肉圓」的攤販駐足，手上拿著幾根竹籤，看似準備大啖美食。一名阿米把該張照片截圖放上Threads，寫下：「接下來是這間要排隊了！阿伯保重！」笑虧該間肉圓店老闆往後幾天可能會迎接空前的消費人潮，其他阿米表示：「當天有去吃！伯伯很客氣，我還偷偷問他們點了什麼，跟著吃同款」、「再去提醒他們，準備開始忙」、「香腸阿嬤：終於有人跟我一起了」、「香腸嬤：交棒！」回顧BTS抵台首晚前往六合夜市光顧某販售大腸包小腸的攤販，隨後成員柾國在11月19日首場演唱會上大讚高雄香腸好吃，並表示未來想為了吃香腸再來高雄，引發大批阿米前往該香腸攤排隊消費，讓老闆阿嬤連日忙到凌晨2、3點、烤到手都舉不起來，不少網阿米拍下阿嬤從原本笑臉迎人變成「眼神死」，笑稱她「忙到靈魂出竅」，引發一波熱議。