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選戰倒數3天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（25）日下午前往松山、信義區進行車隊掃街，奶奶也特別到起點支持打氣親送他登上「洋流號」，並以中文、越南語拜票，稱讚「洋洋很聰明、很孝順」，呼籲大家11月28日出門投票；此外，沿途民眾也以創意手舉牌、毛巾熱情應援，還有11歲學童親手製作「順」字金牌，沈伯洋也帶著民眾的祝福向前邁進。沈伯洋下午和議員洪健益、許淑華、張文潔及議員候選人郭凡展開松山、信義車掃，奶奶也特別到起點支持，將沈伯洋送上洋流號，奶奶還用越南話現場拜票，「你好、大家好，今天我來幫洋洋加油，洋洋很聰明、很孝順，他真的很棒，拜託大家11月28號出來投給3號沈伯洋」。車掃沿途，民眾以各式創意應援吸引沈伯洋目光，有人高舉印著他先前社群發文「我一定要加倍努力，我想要守住這個國家」毛巾，也有人舉起「我們『心會』支持你」、「3歲女兒說我喜歡沈伯洋」等文宣，還有11歲學童親手製作「順」字金牌，沈伯洋收到後也戴上金牌車掃，帶著祝福向沿途民眾揮手致意。選前之夜「市民之夜」將於仁愛路大道（國父紀念館側）舉辦，沈伯洋說，對當地居民、上班族等交通及公車路線造成影響，非常不好意思，已有和當地六位里長溝通，但有兩位目前尚未聯絡上，會再努力致電，仍希望透過市民之夜讓更多市民參與並了解他提出的政策。媒體關心，議員秦慧珠服務處遭鬧場。沈伯洋指出，民主社會有不同意見非常正常，這也是維持民主的關鍵，距離投票不到72小時，大家感到比較緊繃，也再次提醒，若是他的支持者遇到對手車隊或支持者，應該相敬如賓。