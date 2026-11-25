日本東京新宿歌舞伎町大久保公園被稱為「流鶯一條街」，是知名的買春聖地，許多賣淫女子會在此站壁招攬買春客，日本東京警方近年來加強取締街頭賣春活動，部分女子改用其他方式或轉戰其他地方攬客。日媒揭露，「網咖賣春」現象近期死灰復燃，部分女性透過社群平台招攬客人，再利用網咖獨立包廂進行性交易。
根據日媒《Friday Digital》報導，在2022年「站壁（流鶯）」現象激增之前，網咖包廂便曾被用作非法性交易的場所。女性在網路上招攬客人，以約2萬日圓的價格進行「全套性交易」。在新宿等地的分店中，甚至曾有4至5名女性在同間店內反覆從事賣淫。由於部分店家不要求出示身分證件，甚至連未成年少女也會涉足其中。
隨著女性紛紛轉往新宿大久保公園一帶「站壁」，網咖賣淫一度銷聲匿跡；然而，在警方陸續以違反《賣春防止法》嫌疑逮捕在街頭拉客的女性後，情況似乎再次出現轉變。
一名離開大久保公園周邊站壁的女子告訴日媒，因為大久保公園周遭作為「站壁一條街」的名聲太過響亮，來看熱鬧的人和外國客變多了。有些女孩在等客時被偷拍，長相直接被公開在影音社群平台上。一般女孩紛紛離開，現在絕大多數的女孩，都已經轉戰網咖賣淫了。
尋芳客也開始從站壁轉向網咖賣淫，熟知大久保公園站壁生態的男子向日媒透露，「過去站在大久保公園周邊的女孩，現在改透過X等社群平台招攬客人，再把人叫到自己作為據點的網咖賺錢。雖然缺點是不像站壁能直接看到對方的長相和反應，但網路上有男女雙方互評的網站，還是能藉此避開地雷。」
日媒到網咖現場後發現，一排並列的包廂中，一名男客走了進去。沒過多久，一名年輕女子也隨後進了同一間房。觀察社群平台上，「現在能在〇〇網咖見面的人請私訊」的貼文，比起原先大多在新宿區，愈來愈往池袋、錦糸町或川崎等副都心或近郊區域延伸。推測是因為女子選在離家近、方便通勤的鬧區活動。
一名女大生向日媒坦言，「雖然價格比站壁低，但在網咖省去了洗澡跟移動的時間，翻桌率高、可以接更多客」；每個週末兩天都會從傍晚待在網咖直到末班車時間，平均一天接客7至8名男性，月收入高達約60萬日圓。賺得比一年前在大久保公園站壁時多出將近一倍。至於賣淫所得的用途，她僅簡短回答「花在美容相關」，並未多談。
網咖店員對這樣的現象似乎習以為常，「網咖走廊都裝有監視器，所以我們其實掌握到部分女客的這類行為。我們也看過2、3個女生結伴而來，進店後各自進出不同男客包廂的情況。」
報導提到，為了因應此一現況，日本法務省的專家檢討會目前正積極針對修改《賣春防止法》展開討論，內容包括研擬對買春（嫖客）一方導入罰則。然而，與當局加強管制的方向逆行，性交易正悄悄轉移陣地，深入外界更難察覺的隱蔽角落。
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著女性紛紛轉往新宿大久保公園一帶「站壁」，網咖賣淫一度銷聲匿跡；然而，在警方陸續以違反《賣春防止法》嫌疑逮捕在街頭拉客的女性後，情況似乎再次出現轉變。
一名離開大久保公園周邊站壁的女子告訴日媒，因為大久保公園周遭作為「站壁一條街」的名聲太過響亮，來看熱鬧的人和外國客變多了。有些女孩在等客時被偷拍，長相直接被公開在影音社群平台上。一般女孩紛紛離開，現在絕大多數的女孩，都已經轉戰網咖賣淫了。
尋芳客也開始從站壁轉向網咖賣淫，熟知大久保公園站壁生態的男子向日媒透露，「過去站在大久保公園周邊的女孩，現在改透過X等社群平台招攬客人，再把人叫到自己作為據點的網咖賺錢。雖然缺點是不像站壁能直接看到對方的長相和反應，但網路上有男女雙方互評的網站，還是能藉此避開地雷。」
日媒到網咖現場後發現，一排並列的包廂中，一名男客走了進去。沒過多久，一名年輕女子也隨後進了同一間房。觀察社群平台上，「現在能在〇〇網咖見面的人請私訊」的貼文，比起原先大多在新宿區，愈來愈往池袋、錦糸町或川崎等副都心或近郊區域延伸。推測是因為女子選在離家近、方便通勤的鬧區活動。
一名女大生向日媒坦言，「雖然價格比站壁低，但在網咖省去了洗澡跟移動的時間，翻桌率高、可以接更多客」；每個週末兩天都會從傍晚待在網咖直到末班車時間，平均一天接客7至8名男性，月收入高達約60萬日圓。賺得比一年前在大久保公園站壁時多出將近一倍。至於賣淫所得的用途，她僅簡短回答「花在美容相關」，並未多談。
網咖店員對這樣的現象似乎習以為常，「網咖走廊都裝有監視器，所以我們其實掌握到部分女客的這類行為。我們也看過2、3個女生結伴而來，進店後各自進出不同男客包廂的情況。」
報導提到，為了因應此一現況，日本法務省的專家檢討會目前正積極針對修改《賣春防止法》展開討論，內容包括研擬對買春（嫖客）一方導入罰則。然而，與當局加強管制的方向逆行，性交易正悄悄轉移陣地，深入外界更難察覺的隱蔽角落。