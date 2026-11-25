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《飢餓遊戲》迎來十週年，孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、林莎、邊荷律今（25）日出席記者會，聊起日前赴韓國濟州島錄影，最讓主持群意外的就是峮峮突然現身。她出發前才傳訊告訴蔡黃汝、王仁甫「沒機會來」，沒想到錄影前一晚臨時飛到濟州島，隔天背著陽光走出來，讓蔡黃汝激動喊「女神！像媽祖那樣子！」兩人一抱在一起，她的眼淚就停不下來。起初中信兄弟打進冠軍賽，峮峮原本因球場工作無法赴韓，直到主場賽事提前結束，才在錄影前一晚臨時決定飛往濟州島，連主持群都被蒙在鼓裡。許孟哲回憶，峮峮現身時剛好背對太陽，整個人像自帶「上帝的光」。他第一眼甚至以為製作人又在出招，找了個人來假扮峮峮，直到看清楚是本尊，大家才起雞皮疙瘩，高喊「七主到齊」。蔡黃汝說，看到峮峮那一刻，淚腺就像水龍頭關不起來，兩人抱完還黏了一整天。她後來看預告，忍不住嫌自己哭得太醜、太真實，畫面看起來像受了什麼委屈，其實只是看見熟悉的戰友全員到齊，實在太感動。被問到峮峮有沒有機會重回固定主持陣容，蔡黃汝透露，私下確實聊過，她當然希望大家能再一起錄影，但也尊重峮峮的工作與時間安排，不想給她壓力，「有緣就會成行」。孫協志則索性對著鏡頭問峮峮的意願，直接喊話：「大家都很歡迎。」