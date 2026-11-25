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王仁甫今（25）日與孫協志、許孟哲、蔡黃汝、林莎、邊荷律出席《飢餓遊戲》十週年記者會，聊起和季芹的20歲女兒樂樂。被問到女兒近來穿搭被說「變性感」，王仁甫認為，那就是20歲女生在打扮自己，他很鼓勵女兒展現自信，「她不再是小女孩，已經是個女人了，不再只是可愛，而是要漂亮。」不過一被問到女兒有幾個追求者，他馬上閉口：「如果爸爸講出來，我們會鬧家庭革命！」王仁甫透露，樂樂目前單身，沒有進演藝圈的打算。聊到女兒挑對象的眼光，他笑說：「因為從小看爸爸，品味會比較獨特一點。」至於究竟有多少人追，他把話守得很緊，認為那是女兒的隱私，爸爸可不能幫她公開。樂樂在澳洲讀大學，弟弟耶耶也已申請上大學。王仁甫說，未來他和季芹只要沒錄影，就會飛去澳洲陪孩子。被問到會不會乾脆在當地買房，他當場笑喊「錢不夠」，還開玩笑說要等《飢餓遊戲》二十週年，自己再努力存錢。王仁甫還爆料，有次周杰倫在雪梨開唱，5566同一天在杭州演出，人在澳洲的耶耶選擇去看周杰倫。許孟哲一聽立刻幫他配上心聲：「5566我都跟他們吃過飯了，有什麼好看的！」隨著樂樂在澳洲念大學，耶耶也已申請上大學，王仁甫和季芹接下來打算趁錄影空檔飛去澳洲，多陪陪一雙兒女。被問到要不要乾脆在當地買房，王仁甫一聽就笑喊「錢不夠」，還把話題繞回當天的十週年記者會，開玩笑說得等《飢餓遊戲》做到二十週年，再努力存錢。