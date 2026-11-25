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美國總統川普可能再實施新一波關稅政策，加上AI產業前景不明，美元指數再反彈，重返104之上，台北股、匯市今（25）日也同步重挫，台股終場崩跌1926點，創史上第6大收盤跌點，外資持續在台股賣超1236.54億元，創下歷史第7大賣超金額，新台幣兌美元貶破33元整數關卡，收盤央行也放手，沒再堅決力守33元大關，終場收33.126元，重貶1.87角，也是自2025年4月9日之後，新台幣收盤再現33字頭，亦創下逾19個月收盤新低價。就國際匯市來看，美元指數從104.53回落，但在下探103.81之後，又反彈來到104.02。亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元則從159.494回升至159.003，韓元兌美元則從1339.91回貶至1348.68，目前在1343.02附近，離岸人民幣兌美元則從6.6583回貶至6.6762。至於新台幣兌美元今日也貶破33元整數大關，在台股崩跌，甚至一度跌逾3千點，外資持續大砍台股，不僅前一交易日賣超503.9億元，今日更賣超了1236億元，創下史上第7大賣超金額，也連續8個交易日站在賣方，台股終場崩跌1926點，創下史上第6大收盤跌點，在外資持續賣超並匯出之下，新台幣貶值壓力沈重。新台幣兌美元今日不僅貶破33元整數大關，一度下探33.19元，重貶2.51角，終場央行也放手了，不再力守33元整數關卡，終場收33.126元，仍大貶了1.87角，創下去年4月2日以來收盤新低價，也是繼2025年4月9日之後，新台幣收盤再現33字頭。匯銀人士表示，新台幣匯價在33元附近已整理約1個月，央行雖然有守33元整數關卡，但防守動能略有不足，今日更進一步放手，接下來就看市場能否消化關稅利空，台股能否回穩，外資是否持續匯出，目前來看，除非外資有較大的匯入力道帶動，新台幣才會被帶離走升。