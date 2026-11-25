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《時代雜誌》犀利提問！沈伯洋點出台北最重要課題

揭中國認知作戰手法！可愛動物、算命短影音都要警惕

台北市長選戰不只在街頭交鋒，更延燒至國際媒體版面！民進黨候選人沈伯洋近日接受美國《時代雜誌》（TIME）專訪，面對記者詢問首都目前最需要解決的問題，沈伯洋沒有只聚焦交通、環境等傳統市政議題，反而提出「城市韌性」與「人際連結」的重要性，談話內容曝光後引發網友熱議，甚至有人狠酸：「慘了，這樣蔣寶要怎麼模仿」、「連時代雜誌都來給沈伯洋助選了。」《時代雜誌》在專訪中詢問沈伯洋，台北目前面臨最需要優先解決的問題是什麼？沈伯洋表示，交通運輸、街道整潔等市政基本功當然重要，但他同樣重視城市的「韌性」與「繁榮」，因為兩者其實密不可分。唯有城市在面對突發事件時，仍能維持凝聚力、讓居民彼此扶持，才能在長遠發展中持續繁榮。沈伯洋進一步提到，「孤獨感」是現代都市相當典型的問題，因此他最希望在台北建立的，是人與人之間真實的鄰里關係及社區連結。沈伯洋認為，當居民平時就能互相熟悉、了解彼此的生活狀況，知道誰需要協助、誰行動不便，遇到緊急狀況時，才知道該敲哪一扇門尋求幫助。除了台北市政願景，沈伯洋也在專訪中談及中國對台灣的認知作戰。他指出，資訊操弄並不一定透過生硬的政治宣傳進行，反而可能包裝成可愛動物、算命等輕鬆有趣的短影音，藉此吸引不同年齡層的民眾點擊，再透過演算法逐步推送其他內容。沈伯洋分析，這些內容可能進一步引導閱聽者接觸「疑美、疏日、遠歐」等訊息，削弱民眾對民主陣營的信任，甚至試圖營造「中國才是你唯一的朋友」的印象。他也提醒，受到影響的並非只有年輕人，長者同樣可能透過網路接觸這些影片，進而受到不實資訊影響。沈伯洋接受《時代雜誌》專訪的內容曝光後，競選辦公室媒宣中心召集人周軒今（25）日一早也在臉書分享，引起支持者熱烈討論，「太厲害了吧」、「這是蔣寶模仿不來的～」、「連時代雜誌都來給沈伯洋助選了」、「X萬安～快跟上啊」、「慘了，這樣蔣寶要怎麼模仿」、「洋洋 wins」，甚至有網友點名蔣萬安「快點接受Time專訪，我們想聽你用英文講政見」。