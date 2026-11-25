我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳回歸不敵多重利空夾殺

分析師籲散戶靜待市場築底

昨（24）日受輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回歸消息激勵而大漲的韓國股市，僅維持「一日行情」今日便重挫回吐所有漲幅。在市場對人工智慧（AI）投資報酬率的疑慮未除、外資機構示警記憶體晶片恐面臨供給過剩，以及美國川普政府再度祭出關稅大刀等多重利空夾擊下，投資人信心徹底潰散，韓股25日暴跌逾6％，再度失守5000點大關。根據《韓聯社》報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）25日終場暴跌6.16％，收在4697.51點，退守4600點大關，距離前一個交易日剛收復5000點關卡僅隔一天。由於開盤後立即賣壓湧現，開盤僅8分鐘便觸發「賣出側熔斷機制」（Sidecar），暫停程式化交易賣單。這已是今年以來韓國有價證券市場第62次觸發熔斷，也是第33次啟動賣出熔斷。拖累大盤的主因，在於合計佔KOSPI總市值比重高達44.85％的「半導體雙雄」雙雙暴跌，三星電子重挫9.87％，SK海力士更狂瀉11.05％。這波跌勢主要受到前一晚美股科技股重挫的連鎖反應所致；美股週二收盤，輝達下跌5.86％、AMD重挫8.86％、美光大跌11.01％，SK海力士ADR也下跌9.9％。市場分析指出，儘管黃仁勳的回歸一度為AI產業注入強心針，但並未消除市場對資料中心等大型基礎設施投資可持續性及獲利能力的根本疑慮。此外，輝達董事會針對黃仁勳展開的相關調查，以及他即將於12月3日出席美國國會聽證會等變數，都成為壓抑股價的沉重負擔。外資機構的悲觀報告更是雪上加霜。全球投資銀行法國巴黎銀行（BNP Paribas）發布報告，警告記憶體晶片恐面臨供給過剩風險，將美光的投資評等調降至「中立」，並大幅砍低目標價，為本已冰冷的市場情緒再潑一盆冷水。未來資產證券常務理事徐尚英（音譯）指出，法國巴黎銀行考量到2028年大型雲端服務商資本支出計畫的不確定性、輝達次世代晶片「Vera Rubin Ultra」的高頻寬記憶體（HBM）搭載量減少、個人電腦與智慧型手機銷售放緩，以及新晶圓產能擴張等因素，決定將美光目標價從1700美元大舉下調至775美元。與此同時，美國川普政府醞釀加徵新一輪關稅的舉動，也進一步放大了市場的不確定性。據悉，美國貿易代表署將於近期公布針對包括韓國在內16個經濟體的「產能過剩關稅」調查結果。由於川普政府的關稅政策已推升美國國內消費品價格，市場擔憂若再加徵關稅，恐使通膨壓力加劇，進而迫使美國聯準會（Fed）延長升息週期。甚至有部分市場聲音認為，在通膨隱憂下，聯準會下個月召開利率會議時，不排除採取一次升息2碼的強烈措施。此外，美股即將迎來感恩節假期，26日休市一天、27日則僅交易至下午1時，在假期交易量萎縮的情況下，股價波動恐進一步加劇，這也為韓股帶來額外壓力。面對劇烈震盪，韓國證券界普遍建議投資人勿將前一日的反彈視為趨勢反轉，應密切觀察美國通膨數據等後續重要日程再行因應。Kiwoom證券研究員韓智英（音譯）分析，24日KOSPI雖受惠於黃仁勳回歸利多而強彈逾6％、重返5000點，但僅是回補了上週的部分跌幅。韓智英強調，投資心理要真正回溫、籌碼面要恢復正常，必須先解決「AI循環融資爭議」、超大規模雲端業者自由現金流惡化，以及2028年後記憶體供給過剩等三大隱憂；投資人應將本週公布的美國10月個人消費支出（PCE）物價指數、黑色星期五消費數據，以及下週韓國11月出口數據納入策略考量，靜待市場築底確認。未來資產證券研究員金錫煥（音譯）則呼籲，在高度波動的市場環境下，與其急於預測大盤方向，不如保持從容應對，「對於中長期成長性與財報展望依然穩健的企業，可維持續抱觀點；但若投資前提已經受損的資產，則應適時調整持股比重」。