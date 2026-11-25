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零違規第二波抽獎11/30下午2時登場！507個獎項等著抽

▲第二波抽獎預計於11月30日下午2時舉行，共有507個獎項，包含大型重型機車、普通重型機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等。（圖／公路局官網）

130萬人符合抽獎資格！電腦隨機抽出得主

中獎只寄紙本公文！第一波得主領獎期限至明年1月中

▲「115年交通安全月機車常用族交通零違規抽獎活動」領獎流程。（圖／公路局官網）

機車零違規第二波抽獎資訊

機車族有機會抽大獎了！交通部公路局今（25）日公布「115年交通安全月機車常用族交通零違規抽獎活動」第二波抽獎，將於11月30日下午2時登場，這次共有507個獎項，包括大型重型機車、普通重型機車、iPhone 17及GARMIN智慧手錶等。公路局表示，第二波共有130萬4,103人符合抽獎資格，當天將透過官方Facebook及YouTube同步直播，民眾可線上觀看抽獎過程。公路局指出，「機車常用族交通零違規抽獎活動」自今年8月28日中午12時開放報名，至9月30日截止，累計吸引169萬9,002人響應。第一波公開抽獎已於10月30日完成，共抽出376位得主，中獎通知紙本公文也已於11月上旬全數寄出。第二波抽獎預計於11月30日下午2時舉行，共有507個獎項，包含大型重型機車、普通重型機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等。活動將透過公路局官方Facebook「公路局：公路人」及YouTube頻道「公路人ROADMAN」同步直播，讓民眾掌握抽獎過程。公路局表示，第二波抽獎資格認定期間為今年9月1日至10月31日，經比對駕籍、車籍、交通違規及交通事故肇事等資料後，共有130萬4,103人符合抽獎資格。本次抽獎將秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統從符合資格的抽獎名冊中隨機抽出得獎者，並邀請專業律師及公路局政風單位全程見證，確保抽獎程序公正。公路局特別提醒，抽獎結果通知僅透過正式紙本公文寄送，不會以簡訊、電話或電子郵件通知得獎者，民眾若收到相關訊息，應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。此外，第一波中獎者須留意領獎期限，請於今年12月13日前，依照通知公文所載聯繫方式洽詢企業窗口，並於明年1月13日前完成領獎程序。公路局也呼籲機車族持續保持良好用路習慣，落實「騎車毋通趕，停讓保平安」，不只爭取抽獎機會，更重要的是確保自己與其他用路人的安全。抽獎日期：2026年11月30日抽獎時間：下午2時直播平台：Facebook「公路局：公路人」、YouTube「公路人ROADMAN」抽獎獎項：共507個，包含大型重型機車、普通重型機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等符合資格人數：130萬4,103人