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「從賣噸數走向賣成果」

台泥今（25）日舉辦法說會，總經理程耀輝呼籲，政府展開新一輪反傾銷調查，並加速建立台版碳邊境調整機制（CBAM），防止高碳排產品進口造成碳洩漏，讓國內低碳產業在公平環境下競爭發展。董事長張安平以「從一粒沙到一個宇宙——重新定義台泥的價值」為題致詞。他指出，近年台泥從傳統水泥走向低碳高性能建材，從能源使用者走向生產、管理與儲存，投入電池、儲能與充電設施，也讓AI進入工廠參與生產管理。這些改變絕非要離開水泥，而是重新思考應該用什麼樣的材料與技術去建造下一個世界。「從賣噸數走向賣成果」，是台泥轉型的根本。程耀輝表示，近年受台商回流及科技廠建設帶動，台灣水泥需求回升，人均水泥消費量達597公斤，不過其中卻有約177公斤、相當於約400萬噸的水泥需求，遭低價進口熟料及水泥侵蝕，主要來源為越南、印尼。越南、印尼水泥產能遠大於國內需求，過剩產能因此大量外銷，台灣成為主要出口市場之一。程耀輝指出，亞洲市場中，除享有出口優惠及零關稅的東協國家外，台灣也是主要外銷市場。越南在台灣2025年徵收反傾銷稅後，同年調降出口稅，今年以來對台出口產品報價再降約20%；印尼則在台灣幾乎沒有防備的情況下，今年對台熟料出口量大增約50%，且外銷台灣價格僅約國內售價的一半，對國內水泥業造成衝擊。程耀輝指出，日本、韓國透過高標準認證、國內工程綁定國產產品等非關稅措施，阻擋亞洲低價大宗熟料進入；反觀台灣維持零關稅及較寬鬆的查驗制度，使越南、印尼低價產品得以大量進口，國內水泥業出貨量因此創下新低，並非業者缺乏產能。他呼籲政府展開新一輪反傾銷調查，並加速建立台版碳邊境調整機制（CBAM）。