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高雄登革熱疫情仍可控 疾管署：須落實巡、倒、清、刷

高雄本土登革熱再爆5例個案！疾管署今（25）日指出，其中4例與鼓山群聚事件相關，另外一例則是發生在前鎮區的個案，檢驗確診登革熱病毒第二型，感染源則有待進一步釐清。這波疫情預計觀察期至12月26日。今年截至目前為止，高雄已有6個行政區已受到登革熱疫情影響。疾管署副署長曾淑慧表示，高雄新增5例本土登革熱病例，為3男2女，年齡均為50多歲，其中4例發病日介於11月20日至23日，居住地分別為鼓山區裕興里2例、美術館里1例及左營區福山里1例，潛伏期間均具鼓山區群聚事件社區活動史，且均感染登革病毒第一型，研判為同起群聚案。曾淑慧說，目前該群聚共累計7例。另1例居住於前鎮區瑞崗里，發病日為11月18日，經檢驗感染登革病毒第二型，感染源待進一步釐清。疾管署說明，為控制疫情，衛生單位已針對上述個案居住地及工作地進行孳生源檢查與噴藥防治，並規劃擴大採檢及社區緊急防治，疾管署持續出動機動防疫隊協助地方防治工作，自11月上旬起，已出動29組，共58人次，查核總戶數435戶(處)，其中陽性戶數7戶、查獲陽性容器7個、開立稽督單6張，呼籲附近民眾持續配合地方政府防治工作，提高警覺，如出現疑似登革熱症狀請儘速就醫。對於登革熱病例仍發生，曾淑慧提到，過往到11月都仍會有登革熱病例，加上美國氣象組織、我國氣象署都有發布，今年聖嬰現象將於冬季達到最高峰，且有極高機率持續發展至明年春季。至於高雄登革熱疫情預估到何時較為趨緩，曾淑慧表示，相較往年仍在可控範圍。今年截至目前為止，高雄已有6個行政區已受到登革熱疫情影響，包括前鎮區、苓雅區、岡山區、小港區、鼓山區、左營區。疾管署監測資料顯示，今年全國迄今累計267例登革熱確定病例，其中27例為本土病例，居住地分別為高雄市22例、彰化縣及屏東縣各2例、新北市1例；另240例境外移入病例。疾管署提醒，近期氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。