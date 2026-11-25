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「豆花妹」蔡黃汝今（25）日與孫協志、王仁甫、許孟哲、林莎、邊荷律出席《飢餓遊戲》十週年記者會。她與八三夭主唱阿璞（李賢璞）交往11年，日前她奪金鐘獎時更感性放閃，向阿璞喊話「感謝我最好的朋友」，兩人何時結婚始終是外界關心的話題。這回她再被問到會不會和阿璞結婚終於鬆口：「會結啦、會結啦，就是不知道什麼時候。」至於有沒有可能「先有後婚」，她則直言：「我自己覺得我不會是那樣欸。」她坦言這樣對身體的負擔更大，自己習慣一件事一件事做好。蔡黃汝今與孫協志、王仁甫、許孟哲、林莎、邊荷律一同出席記者會。聊到婚事，她起初說目前沒有特別安排，覺得緣分到了自然就會成形。她也坦言，自己不是旁人一句「時間到了、該結婚了」，就會乖乖照做的人。王仁甫聽完立刻幫腔：「時間到是自己決定，不是旁邊的人決定！」蔡黃汝這才笑著接話：「會結啦、會結啦！」，但說到日子她連講兩次「未定」。記者接著問她是否排斥先有後婚，蔡黃汝說自己應該不會這麼做，因為那樣對身體來說更吃力，「我自己本來就是一件事情做好一件事情。」她先前在金鐘獎慶功宴也曾提到，和阿璞對婚姻已有共識，兩人相處早就像家人，只是都還想拚工作，也很滿意現在的生活。蔡黃汝說拿下金鐘獎後她想多花一些時間在主持上，戲劇工作也會繼續，但不管接什麼工作，都會先看自己的身體狀況。婚事也有她自己的步調：她和阿璞會結婚，至於哪一天，不會因為旁人催促就定下來，「我覺得這也是緣分到自然成形。」