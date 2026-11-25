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▲日職西武獅王牌平良海馬與多倫多藍鳥達成5年8000萬美元合約協議，西武隊預計會拿到1387萬5000美元入札金。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊強投平良海馬與阪神虎隊強打佐藤輝明，今（25）日分別與美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥隊、芝加哥小熊隊達成合約共識，2人都簽下超過5年的合約，依照現行的入札金制度，西武隊與阪神隊都可獲得一筆超過20億日圓的入札金，外界也好奇兩支球團會如何運用。西武隊本部長廣池浩司低調表示，內部還在思考中，因此不便說明；阪神隊的甲子園球場則是在休賽季進行大規模施工，外界也預期「佐藤輝明資金」能幫助阪神隊補強戰力與提升球場硬體，甚至有虎迷在高喊，「全拿去幫甲子園加蓋屋頂。」今年季末透過入札制度（Posting System）尋求挑戰大聯盟的阪神隊強打佐藤輝明，與小熊隊簽下6年總額1億2000萬美元（約39.7億新台幣）合約；西武隊強投平良海馬則與藍鳥隊達成5年總額8000萬美元（約26.4億新台幣）合約共識。據多家日媒報導，2人母球團將從新東家獲得一筆入札金（讓渡金）。📍根據現行入札制度，日職球員透過入札轉戰MLB時，新東家須支付一定比例的入札金給其日本原屬球團，計算方式分為以下3個級距：1.球員合約保證總額在2500萬美元以下時：支付合約總額的20％。2.球員合約保證總額介於2500萬至5000萬美元之間時：前2500萬美元支付20％，超過2500萬至5000萬美元的部分支付17.5％，兩者加總即為入札金。3.球員合約保證總額超過5000萬美元時：前2500萬美元支付20％，接下來的2500萬美元支付17.5％，超過5000萬美元以上的部分則支付15％，三者相加即為最終入札金總額。依照合約規模估算，佐藤輝明為阪神帶來的入札金預計為1987萬5000美元（約合31.8億、6.5億新台幣），平良海馬為西武帶來的入札金則預計為1387萬5000美元（約合22.2億日圓、4.5億新台幣）。西武球團本部長廣池浩司今日受訪時透露，有收到平良海馬本人的報喜訊息，「本人透過LINE傳訊息告訴我『定案了』、『達成共識了』，並說等回到日本後會再親自前來致意，（入札）總算是塵埃落定了。」不過針對平良海馬這筆入札金的用途，廣池浩司低調回應，「關於該如何有效運用（這筆入札金），我們球團內部正在思考中，但（具體規劃）目前在此先不便說明。」西武隊過去就曾使用球員入札金來改善球場硬體，2006年波士頓紅襪隊以5111萬美元入札金標下松坂大輔，西武隊將其中2500萬美元拿來翻新西武巨蛋的草皮、觀眾席、計分板等硬體設施，甚至為每間廁所加裝免治馬桶，因此入札金對母隊來說是相當重要的補償。阪神隊方面，當佐藤輝明確定加盟小熊隊的訊息一出，社群上瞬間湧入熱烈討論，不少球迷紛紛留言表示，「阪神的『佐藤輝明資金』高達31億日圓太驚人了吧，真希望球團乾脆瘋狂一點，把這筆錢全拿去幫甲子園加蓋屋頂」、「阪神靠這筆佐藤輝明資金可以大肆補強太棒了」。據《Full-Count》報導，近期甲子園球場內野看台區正進行大規模整修工程，而屋頂主體安裝工程預計要到2027年休賽季才會全面展開。外界也預期這筆巨額「佐藤輝明資金」，未來將投入於球隊戰力補強以及球場軟硬體設備投資等方面。