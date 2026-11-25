根據外媒報導，資安研究人員近期發現2個毫無關聯、未受到妥善保護的資料庫，合計超過35億筆個資直接暴露在網路上，內容涵蓋電子郵件、帳號密碼、手機號碼、身分證號碼，甚至是瀏覽器Cookies。其中，約20億筆登入憑證疑似來自惡意程式竊取的資料，涉及數十個國家，更令人擔憂的是，即使使用者更改密碼，若未撤銷遭竊的登入憑證，仍可能面臨帳號被盜用的風險。
35億筆個資外洩 8.4億筆身分證號碼曝光
資安公司UpGuard公布調查報告，研究人員發現一個容量高達259GB、未設置密碼保護的資料庫，內含約16.4億筆個資，主要涉及中國民眾及企業。研究人員研判，該資料庫疑似整合多個管道取得的個資，外洩內容甚至包含未成年孩童及已故人士的資料。
主要外洩資料包括：
至少8.4億筆不重複的身分證號碼。
約2.97億筆支付寶相關手機號碼。
約1120萬筆學生學籍資料。
約780萬筆企業登記資料。
20億筆登入憑證外洩！不只帳號密碼
另一個由資安研究人員發現的資料庫規模更為龐大，內含8471個資料夾、約20億筆登入憑證，規模是他今年稍早發現的1.49億筆帳密外洩事件的13倍以上，也是他從事資安研究以來發現規模最大的登入憑證外洩事件。根據ExpressVPN公布的研究報告，外洩資料包括電子郵件、社群平台帳號、電商帳號、明文密碼、瀏覽器Cookies、登入權杖及裝置資訊。其中更有約40萬份文件疑似由較進階的惡意程式取得，可拼湊出受害者的數位生活資訊。
最可怕不是密碼外洩！恐遭駭客直接登入
相較於傳統帳號密碼外洩，此次事件更值得留意的是登入權杖（Session Token）及Cookies也遭曝光。由於這類資料可能包含使用者已完成身分驗證的登入資訊，一旦落入駭客手中，在特定情況下，即使沒有密碼或雙重驗證碼，也可能冒用受害者的登入身分。目前該資料庫已在研究人員通報後限制公開存取，但資料究竟在網路上暴露多久、是否已遭其他不法人士下載，仍無法確認。
擔心帳號密碼外洩？自保法一次看
面對層出不窮的個資外洩事件，民眾除了定期檢查帳號安全性，也可透過以下5招降低帳號遭盜用的風險，
1.查詢個資是否外洩，透過Have I Been Pwned網站，輸入電子郵件地址，查詢是否曾出現在已知的個資外洩事件中。
2.檢查帳號密碼：利用Google密碼管理工具檢查密碼是否曾外洩、重複使用或安全性不足。
3.開啟雙重驗證：電子郵件、社群平台及金融帳號應優先設定雙重驗證，有條件也可改用通行密鑰（Passkey）。
4.登出陌生裝置：定期檢查帳號登入紀錄，移除不明裝置，必要時登出所有裝置並重新登入。
5.檢查手機、電腦是否中毒：避免下載來路不明的軟體、瀏覽器擴充功能及檔案，若懷疑裝置感染惡意程式，應先排除感染，再透過安全裝置更換密碼。
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資安公司UpGuard公布調查報告，研究人員發現一個容量高達259GB、未設置密碼保護的資料庫，內含約16.4億筆個資，主要涉及中國民眾及企業。研究人員研判，該資料庫疑似整合多個管道取得的個資，外洩內容甚至包含未成年孩童及已故人士的資料。
主要外洩資料包括：
至少8.4億筆不重複的身分證號碼。
約2.97億筆支付寶相關手機號碼。
約1120萬筆學生學籍資料。
約780萬筆企業登記資料。
另一個由資安研究人員發現的資料庫規模更為龐大，內含8471個資料夾、約20億筆登入憑證，規模是他今年稍早發現的1.49億筆帳密外洩事件的13倍以上，也是他從事資安研究以來發現規模最大的登入憑證外洩事件。根據ExpressVPN公布的研究報告，外洩資料包括電子郵件、社群平台帳號、電商帳號、明文密碼、瀏覽器Cookies、登入權杖及裝置資訊。其中更有約40萬份文件疑似由較進階的惡意程式取得，可拼湊出受害者的數位生活資訊。
最可怕不是密碼外洩！恐遭駭客直接登入
相較於傳統帳號密碼外洩，此次事件更值得留意的是登入權杖（Session Token）及Cookies也遭曝光。由於這類資料可能包含使用者已完成身分驗證的登入資訊，一旦落入駭客手中，在特定情況下，即使沒有密碼或雙重驗證碼，也可能冒用受害者的登入身分。目前該資料庫已在研究人員通報後限制公開存取，但資料究竟在網路上暴露多久、是否已遭其他不法人士下載，仍無法確認。
擔心帳號密碼外洩？自保法一次看
面對層出不窮的個資外洩事件，民眾除了定期檢查帳號安全性，也可透過以下5招降低帳號遭盜用的風險，
1.查詢個資是否外洩，透過Have I Been Pwned網站，輸入電子郵件地址，查詢是否曾出現在已知的個資外洩事件中。
2.檢查帳號密碼：利用Google密碼管理工具檢查密碼是否曾外洩、重複使用或安全性不足。
3.開啟雙重驗證：電子郵件、社群平台及金融帳號應優先設定雙重驗證，有條件也可改用通行密鑰（Passkey）。
4.登出陌生裝置：定期檢查帳號登入紀錄，移除不明裝置，必要時登出所有裝置並重新登入。
5.檢查手機、電腦是否中毒：避免下載來路不明的軟體、瀏覽器擴充功能及檔案，若懷疑裝置感染惡意程式，應先排除感染，再透過安全裝置更換密碼。