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「北一女神」蔡瑞雪昨（24）日宣布結婚，對象是大她7歲的醫美診所醫師，她透露其實跟老公認識沒有很久，並且是對方用臉書主動跟自己搭上線的，兩人一見面後發現彼此一見鍾情，值得一提的是，婆婆早在十年之前就是蔡瑞雪的粉絲了，甚至主動鼓勵兒子去追求她。根據《CTWANT》報導，蔡瑞雪透露，自己跟老公是近期用臉書認識的，兩人聊天後發現有許多共同話題，因此對彼此一見鍾情，才會決定這麼快就步入婚姻殿堂。不僅如此，婆婆更是在10年前就是自己的粉絲，比老公更早認識自己，還曾鼓勵兒子快去追求蔡瑞雪。從10年就是蔡瑞雪粉絲的婆婆，更是常常打電話表達對自己的喜愛，因此兩人感情非常好，就算跟老公吵架，婆婆也會站在她這裡，碰到天使婆婆讓她感到相當幸運。至於老公的優點，蔡瑞雪直呼對方善良、體貼且真誠，很願意給足安全感，為了讓蔡瑞雪不擔心自己的交友狀況，甚至取消追蹤IG上的所有女性，並交出帳號密碼，以便她隨時查崗，蔡瑞雪表示，雙方家人都是老師，因此親家也非常聊得來，很支持這段婚姻。