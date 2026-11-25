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▲SJ希澈為了代言，剪掉波浪秀髮，以新短髮亮相。（圖／記者朱永強攝）

金希澈剪掉招牌長髮！43歲黑順毛重現少年感

藝聲搭飛機也惦記哥哥 金希澈還沒接代言就被推坑

自己接代言還想帶團員來！金主理科太太超慌張

SJ吸金助攻年營業額破9位數 理科太太霸氣喊年終自己填

▲希澈自我介紹時來個SJ招牌問候，沒想到台下有粉絲應援回應，讓他又驚又喜。（圖／記者朱永強攝）

▲▼希澈拍照時，各種姿勢樣樣來，十分親民。（圖／記者朱永強攝）

南韓天團Super Junior分隊SJ-83z才剛結束台北站演唱會，成員金希澈今（25）日又以台灣保健品牌新任代言人身分出席記者會，與同團成員藝聲先後拿下代言，助攻品牌年營業額突破9位數，員工人數也擴增至40人，吸金實力相當驚人。金希澈為了迎接新產品上市，特地剪掉3天前演唱會上的波浪長髮，以逆齡黑色短髮亮相，才剛接下代言就當場向品牌創辦人理科太太提議，希望下次能跟藝聲一起來台出席活動，讓金主頓時慌了手腳。理科太太也鬆口透露，最快下個月就有代言活動的好消息，至於員工最關心的年終獎金，她依舊霸氣承諾：「讓員工自己填。」金希澈今天穿著黑色雙排扣西裝，內搭白色圓領上衣，腰間繫帶襯托出身形，比起前幾天演唱會上的華麗長髮造型，今天一頭蓬鬆黑色短髮搭配碎瀏海，模樣格外清爽。拍照時，他也沒忘記自己的偶像本業，雙手愛心、臉頰愛心、飛吻通通來，開口打招呼：「大家好，我是Super Junior。」台下立刻接話：「我們是E.L.F.（粉絲名）！」突如其來的團體應援讓金希澈又驚又喜，害羞直呼：「沒想到有粉絲來。」從藝聲到金希澈，品牌連續找來2位Super Junior成員代言，金希澈透露，自己其實早就被藝聲推坑，還沒接下代言工作前，就已經吃過不少產品，「藝聲很照顧我，在搭飛機的時候，他就有拿給我吃，還會跟我確認『哥哥，吃了之後是不是沒有不舒服了』。」而出了名愛打電動的金希澈，今天被推薦可以在玩遊戲前補充新品，他也立刻笑著回答：「沒錯，我就是這樣吃的！」金希澈接下藝聲的代言棒子，還不忘替團員爭取一起來台灣工作的機會，當著理科太太的面直接許願：「我下次想跟藝聲一起來參加好好生醫的活動！」說完還轉頭觀察金主的表情，忍不住調侃：「沒關係嗎？我覺得她看起來有點慌張，很抱歉！」面對金希澈突如其來的提案，理科太太則嘴角顫抖回應：「我們正在努力。」理科太太事後受訪坦言，這次能邀請到金希澈擔任代言人，藝聲可說是功不可沒，Super Junior成員的吸金實力也反映在業績上，不僅品牌年營業額來到9位數，公司規模也隨之擴大，員工人數已成長至40人。至於金希澈當場提出的雙人合體邀約，理科太太透露，目前已著手規劃後續代言活動，最快12月就會有好消息，兩人能否同台則要視藝人行程努力協調。被問及今年業績如此亮眼，員工的年終獎金是否也跟著水漲船高？她依舊霸氣給出承諾：「讓員工自己填。」