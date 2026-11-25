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2026桃園市長選戰持續升溫，民進黨候選人黃世杰近日頻針對楊梅區市議員候選人古振豐過去的刑事紀錄提出批評，引發國民黨陣營反擊，桃園市議員詹江村翻出黃世杰昔日競選立委連任時，曾公開力挺「更生人」參與政治與社會事務的言論，質疑對方如今卻對已服刑完畢的古振豐窮追猛打，根本是雙重標準，更直接開酸：「台灣人最討厭雙面刀鬼！」詹江村指出，2023年黃世杰競選立委連任期間，其競選團隊曾因多名核心幹部具有刑事前科而引發爭議，當時外界甚至質疑競總齊聚「黑、金、黃、毒」，成員背景複雜。面對相關質疑，黃世杰當時曾公開表示，若因為過去服刑紀錄而無法參與政治與社會事務，不符合讓更生人融入社會生活的政策目標。詹江村也提到，黃世杰擔任法務部次長期間，多次強調社會應該接納、包容更生人，讓他們有機會重新站起來；如今卻對古振豐的「黑歷史」頻頻開砲，與過去主張形成強烈反差。他質疑，古振豐既然已經服刑完畢，是否也應該適用黃世杰過去所倡議的更生人參政理念？要求黃世杰應該公開向社會大眾說明。詹江村強調，古振豐過去的經歷是否適合參選，當然應該接受選民檢驗，接著反問黃世杰：「一邊力挺更生人參政、一邊又唾棄更生人參政，哪一個是真正的黃世杰？」他更質疑對方為家屬發聲，是真心捍衛相關價值，還是另有政治目的，最後更酸嗆：「黃世杰，你也穿越了嗎？」