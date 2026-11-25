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挺司法公正非挺個人 黃國昌：跟支不支持徐欣瑩是兩回

台灣民眾黨主席黃國昌今（25）日下午在台中受訪時透露，稍早接到黨中央傳來一張截圖，畫面中竟是他與國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩並肩站在一起，配文寫著「黃國昌情義相挺」。黃國昌當場動怒質疑，這張AI合成圖「在暗喻我支持徐欣瑩嗎？」他嚴正澄清，自己力挺的是拒絕司法迫害與正當法律程序，與民眾黨是否支持徐欣瑩參選新竹縣長完全是兩回事，要求徐欣瑩後援會趕快回收、撤下圖片。黃國昌今日下午前往台中豐原，陪同台中市議員候選人連小華掃街拜票。受訪時他直言，自己才剛坐下來，中央黨部人員就傳來一張截圖，指出徐欣瑩的後援會正在群組瘋傳一張AI圖卡，內容將他與徐欣瑩合成同框，還寫上「黃國昌情義相挺」。黃國昌拉高分貝質問「這是在暗喻什麼？暗喻我支持徐欣瑩嗎？這張AI圖沒有經過我的同意與授權！」他公開呼籲，無論徐欣瑩後援會的製圖者是誰、由誰負責散播，都請立刻回收下架，「做這種圖沒有意義啦！」針對徐欣瑩助理遭檢調偵辦引發的爭議，黃國昌強調，司法應該要公正、公平對待，更要符合正當法律程序，這是全體台灣人民共同的心願。因此，對於檢警在偵辦過程中對徐欣瑩助理採取的手段，究竟有沒有踐踏正當法律程序、是否違反《刑事訴訟法》規定，必須由偵辦的檢警單位站出來說清楚、講明白。黃國昌也感嘆，前主席柯文哲2年前遇到司法迫害時，自己就曾說過「今天柯文哲，明天任何人」。過去2年來，國內陸續發生許多荒腔走板的司法案件，徹底摧毀人民對司法的信任，民進黨把政治黑手伸進檢調，大家都無法接受。不過他話鋒一轉強調，台灣民眾黨向來「就事論事」，錯的事情就是錯的，「這跟台灣民眾黨今天支不支持徐欣瑩參選新竹縣長是兩回事，這個重要的基本態度，我們必須要展現出來。」